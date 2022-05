Ebelin Ortiz tras someterse a una histerectomía: “Nuestro valor no está en el útero”

Ebelin Ortiz, una de las actrices más famosas del Perú, se sometió a una histerectomía algunas semanas atrás. La artista se extirpó el útero y compartió con sus miles de seguidores el proceso que llevó antes y después de la operación. En su cuenta de Instagram agradeció el apoyo de sus fanáticos, pero no reveló los motivos que la llevaron a someterse a este procedimiento.

En conversación con La República, la galardonada intérprete aclaró que esto se debió a una acción preventiva sugerida por su médico ginecólogo y que, en vista de que no iba a convertirse en madre, decidió seguir la recomendación.

Prevención contra el cáncer

Ebelin Ortiz, quien actualmente es embajadora de la Liga Contra el Cáncer, reveló que su situación no fue de gravedad, pero que decidió prevenir cualquier vestigio de neoplasia.

“No voy a decir que estaba en riesgo mi vida o que tuviera algo, pero todos los años me hago mi chequeo y me habían descubierto una bolita pequeña. El doctor me dijo que espere, pero no desapareció e incluso había crecido luego de seis meses. Yo soy una mujer de 51 años y soy menopáusica. El ginecólogo me sugirió hacerme esta operación, ya que obviamente no voy a tener hijos. Para qué conservar algo sin utilidad. Fue por prevención”, expuso.

Del mismo modo, lamentó que actualmente aún se converse la idea machista de que una mujer llega a la realización personal cuando se convierte en madre.

“Nos han educado de manera equivocada, haciéndonos creer que nuestro valor está en si somos reproductivas o no, si podemos ser madres y nuestro poder no está ahí. Es un plan de vida que cada una escoge. Que yo haya decidido no tener un hijo no me hace menos importante ni más o con menos valor. Todos los seres humanos tenemos valor. Nuestro valor no está en el útero , somos creadoras per se”, agregó.

Ebelin Ortiz comenta sobre su puesta en escena, su relación con Victoria Santa Cruz, los contenidos racistas en televisión y sobre sus opiniones sobre el rol de los artistas en la política en una entrevista con La República. Foto: Instagram/Ebelin Ortiz

Ebelin Ortiz y su homenaje a Victoria Santa Cruz

Ebelin Ortiz continúa en la búsqueda de la revalorización de la cultura afroperuana y para ello ha creado una puesta en escena que presenta la obra de Victoria Santa Cruz, a través del baile, el canto y la interpretación. “Victoria a través de mí” fue desarrollada como un homenaje por los 100 años del natalicio de la autora, compositora y activista.

En conversación con La República, contó que su principal objetivo es darle el lugar e importancia a aquellos personajes afroperuanos que dejaron un legado para el Perú.

“Obviamente, nos olvidamos que el país se forma con los amazónicos, con los andinos, los costeños y los africanos. Nuestro país es rico por las culturas que tiene. Todos han hecho que el país tenga la riqueza cultural que ahora tiene”, expresó.