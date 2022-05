Ebelin Ortiz: Quiero que se aprenda a valorar la cultura afroperuana para que nadie nos insulte

Ebelin Ortiz presenta una nueva puesta en escena inspirada en sus raíces y en el proceso de redescubrimiento que vivió para ser consciente del valor de sus orígenes. Para ello, se inspiró en la vida y legado de Victoria Santa Cruz, una importante referente y difusora de la cultura afroperuana, a quien le brinda un homenaje en “Victoria a través de mí”.

Como conmemoración de los 100 años de su natalicio, la actriz representará la obra de la famosa autora peruana con canto, baile e interpretación escénica. El show se lleva a cabo todos los jueves de mayo en la peña La Oficina de Barranco.

En conversación con La República, la artista habló sobre este homenaje, su relación con Victoria Santa Cruz, los contenidos racistas en televisión y sobre el rol de los artistas en la política.

Ebelin Ortiz y su homenaje a Victoria Santa Cruz. Foto: prensa/Ebelin Ortiz

Su redescubrimiento con Victoria Santa Cruz

“Victoria a través de mí” fue gestado con el apoyo de la asociación UPC Cultural y Ebelin Ortiz preparó dicha propuesta a finales del 2021. Desde la representación se le aplaudirá, sonreirá y cantará a la autora de “Me gritaron negra”, como un ritual a su ser y a la herencia que ha dejado en la memoria y el corazón de todos los peruanos.

- Cuéntame sobre la puesta en escena y la inspiración que tuviste para crearla

“Victoria a través de mí” tiene que ver con mi viaje personal, mi autoidentificación y reconocimiento. Me parece interesante tomar canciones de composición de Victoria Santa Cruz para este proceso porque “Me gritaron negra” es un poema con mucho poder y con esto es la búsqueda que todos debemos tener, el autoconocimiento.

Con ella tuve una relación de larga data. Mi familia trabajó con Victoria Santa Cruz en el Conjunto Nacional de Folklore. Yo he visto todos los eventos, todas las funciones. He tenido su imagen tan imponente. Quiero celebrar o conmemorar los 100 años de su natalicio.

- Entonces para ti es más que una experiencia personal, ligada a tus raíces y haciéndole un homenaje a una mujer que ya conocías y que es una importante representante del arte

Fue una referente importante que en su momento empieza a hablar del feminismo, sin decir: ‘Soy feminista’. También hablaba del ser humano, la conexión entre lo místico y los individuos, lo que ahora se ve con el mindfulness y el coaching. Ya hablaba de esto 20 años atrás, siempre ha sido adelantada para su época.

Ebelin Ortiz de niña junto con Victoria Santa Cruz. Foto: prensa/Ebelin Ortiz

- ¿Consideras que a la cultura afroperuana no se le da el valor que merece?

Obviamente, nos olvidamos que el país se forma con los amazónicos, con los andinos, los costeños y los africanos. Nuestro país es rico por las culturas que tiene. Todos han hecho que el país tenga la riqueza cultural que ahora tiene.

- En ese sentido, ¿qué esperas lograr con este tributo?

Hacia donde se dirige mi discurso es revalorizarnos y entender quiénes somos para entender hacia dónde vamos. Dijo Victoria (Santa Cruz) en una entrevista: ‘Ya sé quién soy y nadie podrá insultarme”. Por ejemplo, yo tengo rasgos afro, ojos saltones, el cabello ensortijado, pero si me concientizan sobre eso desde el inicio de mi vida, no va a haber palabra que me logre agredir. ¿Cuál sería el insulto? Quiero que se aprenda a valorar nuestro ser íntegro para que nadie en la vida nos insulte , para que las palabras agresivas no nos afecten.

- Aunque estamos en el 2022, se puede ver el racismo en la televisión, en las redes sociales e incluso en el humor

Ese tipo de humor minimiza a esta población vulnerable y algunos humoristas, conductores, han tomado consciencia; otros no. Pero no solamente se ve también el clasismo, sexismo. El humor está muy ligado a la mofa, burla de los grupos vulnerables, básicamente. Tenemos personajes como la ‘Paisana Jacinta’, el ‘Negro mama’ o cómo las mujeres son sexualizadas en los programas.

Por supuesto que se debe cambiar, pero nos damos cuenta que no basta con una sanción al programa. El programa de JB ha sido sancionado infinidad de veces, pero no evolucionan en cuanto al contenido. No es posible que sigamos manteniéndonos con el humor de los años 60.

Ebelin Ortiz. Foto: prensa/Ebelin Ortiz

Ebelin Ortiz y el rol de los actores en política

Ebelin Ortiz es una de las figuras nacionales con mayor actividad en redes sociales como Twitter. Muchos han criticado el hecho de que artistas se pronuncien sobre la actualidad política y social del Perú. Sin embargo, la actriz ha defendido su derecho a opinar y pidió que se vea a la política como una prioridad para todos los peruanos.

- Victoria Santa Cruz también fue una activista y dejó un legado de lucha social y política. ¿Crees que los artistas deben ser más activos en estos temas?

Cuando era chica pensaba que no y no entendía algunas cosas de la política. Ahora entiendo que no solamente los artistas debemos estar metidos, todos debemos hacer política y, en realidad, la mayoría lo hacemos. Cuando solicitamos un espacio limpio, cuando hacemos cumplir nuestras ocho horas de trabajo, de esa manera hacemos política. Todos desde nuestro lugar hacemos política. Otra cosa es tener una vida partidaria y sí debemos pertenecer a una, yo creo que sí. La única manera de mejorar nuestra política es haciendo política.

- ¿No crees que te ganas antipatías en redes sociales? Muchos dicen: “Zapatero a tus zapatos”

Pero, ¿cuál sería el zapatero y cuál el zapato? Creo que es un error que se diga eso, porque yo soy la zapatera de mi propio zapato.