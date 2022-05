Dalia Durán aconseja a Mario tras agresión a Vania: “Debe recibir ayuda, está a tiempo”

Dalia Durán salió al frente y le dio un consejo a Mario Irivarren después de que este reconociera que agredió a Vania Bludau cuando eran pareja. Con gran preocupación, la exanimadora de “Porque hoy es sábado con Andrés” se dirigió al exchico reality para decirle que tiene que hacer todo lo posible por trabajar adecuadamente el control de sus emociones.

El consejo de Dalia Durán

“Me sorprende escuchar ese tipo de comentarios sobre Mario, pero nadie sabe lo que pasa. En estos casos e s mejor recibir ayuda y si tiene por ahí un tema emocional o de conducta, que no esté bien, que lo trate con especialistas, está a tiempo ”, comentó la expareja de John Kelvin durante el lanzamiento del grupo Latinos con Ítalo Vivar.

Luego, Dalia Durán añadió “Soy una buena persona que tiene un pequeño gran problema, porque se manifiesta en situaciones aisladas, y que cuando se manifiesta es que pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos. (¿Tienes un tema con la ira?) Se puede decir que sí”.

Mario Irivarren reconoce conducta violenta contra Vania Bludau

En una entrevista exclusiva con “Amor y fuego”, Mario Irivarren admitió que tuvo una conducta violenta cuando estuvo con Vania Bludau.

“Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico y grito; pero es algo pésimo, mal. A mí no me gusta para nada eso y llevo una terapia”, refirió el modelo.

Vania Bludau sobre Mario Irivarren: “Me ha dado pena”

Vania Bludau aseguró que se sintió apenada al ver a Mario Irivarren en televisión nacional pidiéndole disculpas por haberla agredido.

“Me ha dado pena verlo en TV, trató de decir lo que es, a sus palabras, porque obviamente no se va a meter un tiro en la sien como ‘Sí soy agresivo, sí soy esto’. Pero bueno, lo ha tratado de dar a sus palabras, no sé, como minimizando a veces”, sentenció Bludau.