Susan Cristán, conocida artísticamente como la ‘Chola Puca’, se presentó en “Magaly TV, la firme” para hacer pública una denuncia contra su esposo Pablo Ramírez por violencia física y psicológica. La actriz y cantante mostró pruebas de estos maltratos.

También acusó a su cónyuge de no entregarle la pensión para su pequeño. Según cuenta, son 9 meses que no le pasa la manutención.

“Él no me paga ni un sol, él aduce que los días que se lleva a mi hijo está aportando. Se pone bravo y busca una tenencia compartida ”, contó la artista en el set del programa, este 5 de mayo.

“Cuando no llegaba a la hora me reventaba el teléfono y me decía: ‘si vas a la televisión, déjame a mi hijo. Para qué quieres tenerlo a él si no tienes tiempo para cuidarlo’”, agregó Cristán.

‘Chola Puca’ denunció a su esposo en 2021

En mayo del 2021, ella lo denunció por los mismos delitos, sin embargo, los policías de la comisaría en Ate le pidieron pruebas corporales para que las declaraciones sean aceptadas.

“Donde fui me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, relató la ‘Chola Puca’ a RPP en aquel entonces.

Susan Cristán pide medidas de protección

En el set de “Magaly TV, la firme”, se quebró al recordar lo vivido con el sujeto. Presentó un acta de conciliación y medidas de protección ante cualquier posible ataque de su esposo.

Ellos se conocieron hace varios años y se casaron en febrero del 2019. Tras dos meses como esposos, nació su hijo. En una entrevista, ella contó que la primera falta contra ella fue una agresión verbal cuando su pequeño tenía un mes de nacido.

La 'Chola Puca' denuncia a Pablo Ramírez por violencia física. Foto: Composición LR / Instagram / ATV.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que está involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en ofrecer información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).