¿Por qué se fueron? María Pía, Gian Piero Díaz y otros conductores que pasaron por “Esto es guerra”

“Esto es guerra” se estrenó en el 2012 con Johanna San Miguel y Mathías Brivio al frente de la conducción del programa. A lo largo de estos diez años que tiene el reality al aire, han desfilado por él diferentes personalidades de la TV peruana, quienes tuvieron una breve participación como presentadores del espacio de competencia.

Durante el paso de cada temporada, EEG ha ido cambiando poco a poco, tanto de integrantes como de conductores. Entre ellos, actores y cantantes han tenido la oportunidad de estar a cargo del programa que se ha convertido en el más visto de la pantalla chica.

En esta nota haremos un repaso de las figuras que han pasado por “Esto es guerra” y te contaremos por qué dejaron el programa.

Johanna San Miguel

La actriz Johanna San Miguel fue una de las pioneras de “Esto es guerra” y compartió la conducción de la primera temporada del programa con Mathías Brivio. Sin embargo, en el 2015, tuvo que dar un paso al costado tras protagonizar un escándalo en el que le rompió un vaso en la cabeza a un hombre. Años después, la recordada ‘Queca’ volvió al reality y permanece hasta la actualidad.

Johanna San Miguel es conductora de "Esto es guerra". Foto: Instagram

Mathías Brivio

Mathías Brivio fue el compañero de Johanna San Miguel al inicio del programa en el 2012. Al año siguiente, el conductor recibió una propuesta para trabajar en Estados Unidos y decidió dejar el espacio de América TV.

En el 2014, regresó al reality y se quedó hasta el 2019, año en el cual se retiró definitivamente e ingresó a Latina, debido a que este programa le permitía disfrutar más tiempo con su familia.

Mathías Brivio en "Esto es Guerra". Foto: captura de América TV

Edu Saettone

En el 2013, Edu Saettone ingresó a “Esto es guerra” en reemplazo de Mathías Brivio. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que dejar el programa para solucionar asuntos personales, tal como indicó la productora Mariana Ramírez del Villar.

Como se recuerda, el conductor tuvo que afrontar un problema legal por atropellar a una ciudadana en el 2012, quien murió causa de un traumatismo encéfalo craneano a raíz del accidente.

Edu Saettone en EEG. Foto: captura América TV

Erick Elera y Anna Carina Copello

Erick Elera junto a Anna Carina Copello estuvieron a cargo de la conducción de la temporada de verano de “Esto es guerra” en el 2017. Los artistas solo formaron parte del reality por tratarse de una edición especial del programa.

Erick Elera y Anna Carina Copello en EEG. Foto: captura América TV

María Pía Copello

En el 2015, María Pía Copello sorprendió a todos con su ingreso a la conducción de “Esto es guerra”, donde permaneció hasta el 2018. La exanimadora infantil dio un paso al costado para dedicarse a su familia y generar ingresos como influencer mediante sus redes sociales.

En el 2022, regresó al reality de competencia como parte de la temporada especial por los 10 años de EEG, sin embargo, anunció que próximamente dejará el espacio de TV.

“Me encanta la televisión, me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar por ahora. Estoy contenta porque me han permitido estar al menos un mes y medio. Pero así se dan las cosas” , expresó.

Gian Piero Díaz

Luego del fin de “Combate”, Gian Piero Díaz se sumó a la conducción de “Esto es guerra” en el 2019. Al cabo de dos años, el actor anunció su salida del programa tras recibir una propuesta de Willax y también para compartir más tiempo con su familia.

Jazmín Pinedo

La modelo Jazmín Pinedo entró a “Esto es guerra” como chica reality; sin embargo, tras dejar el programa e incursionar como conductora en Latina, la ‘chinita’ regresó al espacio de América TV como una de las presentadoras en el 2020.

No obstante, cuando finalizó la temporada no se sabía si se le renovaría el contrato a la modelo; y al iniciar la siguiente edición de EEG, se reveló que Johanna San Miguel regresaría por todo lo alto al programa.