Mario Irivarren está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de maltrato por Vania Bludau, y este sería el motivo de su separación. La influencer contó, por medio del productor periodístico de “Magaly TV, la firme”, que el ex chico reality la agredió físicamente en una discoteca del norte del país.

Vania fue abordada por los reporteros del programa y dio declaraciones sobre lo que comentó y reveló por qué su ahora expareja evita dar la cara a la prensa.

“ Él dice que, bueno, lo que me escribió es que no quiere lapidarse mediáticamente, porque decir ese tipo de cosas ante una cámaras es lapidarse mediáticamente”, dijo la tiktoker.

Vania Bludau espera que asuma la responsabilidad; sin embargo, de momento, no quiere denunciarlo penalmente. “He estado hablando con Mario ahorita y apelo a su juicio, de verdad”, acotó.

Mario Irivarren habría agredido físicamente a Vania Bludau

Magaly Medina reveló en su programa, este 4 de mayo, lo que le contó Vania Bludau a su productor. La joven afirmó haber sido víctima de violencia física por parte de Mario Irivarren cuando fueron con amigos a una fiesta.

PUEDES VER: Mario Irivarren evitó hablar sobre acusación de maltrato de Vania Bludau

“Delante de todos sus amigos le agarró del cuello”, dijo la conductora de espectáculos. Agregó que, desde ese momento, ella reflexionó y decidió terminar la relación.

“Luego ha confesado a mi productor periodístico que no estaba bien y que no podía tolerarlo. Por eso se alejó de él y dice que desde ese episodio donde contestaron mal a la Policía su relación no fue la misma”, añadió la comunicadora.

Magaly Medina responde a Vania Bludau

La figura de ATV le aconsejó tomar acciones y no apañarlo. “Ni mujeres ni hombres cambiamos por otros, cambiamos por nosotros mismos”, expresó.

“¿Para qué quieres que salga a hablar o no quieres perderlo? Tienes que salir corriendo de esa relación con alguien que no es bueno para ti”, agregó.