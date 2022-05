Tula Rodríguez rompió su silencio el martes 3 de marzo en el set de “En boca de todos”. Tras las polémicas declaraciones de la primera esposa de Javier Carmona en el programa de Magaly Medina, la conductora de televisión salió al frente para realizar varias aclaraciones, entre ellas la cantidad de propiedades que poseía cuando contrajo matrimonio con el fallecido exgerente de TV.

“Yo entré con un patrimonio importante porque me la he pasado trabajando desde que tengo 15 años. Entré a un matrimonio no con una ni con dos propiedades, sino con más propiedades mías, de mi esfuerzo y mi trabajo ”, acotó. “Valentina y yo vivimos en una propiedad que hasta el día de hoy pago al banco porque es mía”, añadió.

En este sentido, Tula Rodríguez aclaró que todo lo que posee se lo ha ganado gracias al producto de su trabajo y no a consecuencia de su unión marital con Javier Carmona. “Ustedes saben que yo trabajo, a mí nadie me regala la plata y nadie me cambió el estatus social, soy una mujer auténtica y real”, sentenció.

¿Qué dijo la primera esposa de Javier Carmona?

Durante una entrevista exclusiva para “Magaly TV, la firme”, la primera esposa de Javier Carmona acusó a Tula Rodríguez de querer quedarse con el 50% del departamento de sus hijos.

Según indicó Paola Bisso, el fallecido exgerente de TV adquirió dicha propiedad para Lucas y Tadeo Carmona, pero no llegó a cederla a ellos legalmente antes de fallecer.

Tula Rodríguez responde a la exesposa de Javier Carmona

Con el semblante bastante preocupado, Tula Rodríguez respondió directamente a las acusaciones de la exesposa de Javier Carmona en su contra.

La conductora de “En boca de todos” negó estar intentando apropiarse de bienes que no le corresponden y señaló que no puede obligar a su hija a renunciar lo que heredó por parte de su padre.