Melissa Paredes y Anthony Aranda son captados amorosos y divirtiéndose en restobar miraflorino

Por Omar Coca/ URPI-LR.

Celebran su regreso a la actuación. Después de varios meses de su sonado ampay, Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron vistos juntos disfrutando la presentación que el cantante Diego Val ofreció el martes por la noche en Bazar, un conocido restobar miraflorino.

En exclusiva para La República, Melissa contó que se encuentra muy emocionada por su participación en la película nacional “Igualita a mí”, junto a Carlos Alcántara, con quien se supo grabó escenas de contenido erótico.

“Muy feliz, no se pierdan esta película que cuenta con grandes actores. Qué lindo que el cine peruano siga creciendo, que cada vez hayan más plataformas que apuesten por nosotros”, dijo la también exreina de belleza, quien no ocultó su pasión por la actuación.

No se separaron en todo el show

Anthony dijo sentirse orgulloso de sus logros. Sonrientes y muy cariñosos, la parejita no dejaba de mirarse mientras conversaban en grupo junto a otros personajes que llegaron a ver el show. Eso sí, nada de alcohol. Él se la pasó con su gaseosa y Melissa junto a una botella de agua.

Respeta críticas de detractores

Sobre las críticas en redes y la televisión, la exreina de belleza fue contundente. “Cada quien es como es, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, yo lo respeto mucho. No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Lo que sí gusta es mi trabajo, es lo más importante. Ahí sí, a mis personajes los pueden querer”.

Sin rencores a Tomás Angulo

También se pronunció sobre el incidente con el doctor Tomás Angulo, quien se disculpó luego de llamarla “bandida” por el ampay. “Yo soy bien ‘fresh’, cero rencores en mi corazón, buena vibra. Prefiero no tocar ese tema porque ya son pasados y estoy en otra etapa de mi vida”, señaló.

Espera hacer teatro

Consultada si le habrían propuesto estar en la nueva temporada de Al fondo hay sitio, Melissa respondió que no, pero que le gustaría más adelante tras haber retomado sus clases de actuación.

“Estoy enfocada en mi trabajo, estuve hace poco en un seminario de actuación y enfocada en eso que es lo que amo. Me encantaría estar en Al fondo hay sitio, ahorita no pero más adelante quien sabe, yo estoy dispuesta a todo. Me encanta explorar en la actuación, me encantaría hacer teatro este año, ojalá se dé la oportunidad es algo que sí quisiera hacer este año, tener el face to face con el público”, agregó.