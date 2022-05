Melissa Klug está muy ilusionada por convertirse en madre por sexta vez junto a su pareja, el futbolista Jesús Barco, y así lo ha demostrado en cada una de las entrevistas que ha concedido a diversos programas de espectáculos nacionales. Luego de confesar su deseo de agrandar la familia, la ‘Blanca de Chucuito’ recibió una fuerte ola de críticas; sin embargo, ella está segura de su decisión.

Melissa Klug congeló sus óvulos

Días atrás, Melissa Klug reveló que congeló sus óvulos y ahora detalló que se sometió a dicho procedimiento porque no desea correr riesgos en su próximo embarazo.

“Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mis óvulos para que cuando yo desee ser mamita pueda hacer el procedimiento”, precisó. “Las mujeres estamos contra el reloj, yo tengo 38 años. Entonces, pasada esta edad no es bueno”, añadió.

Acuerdo con Jesús Barco

La empresaria fue clara al asegurar que Jesús Barco está completamente de acuerdo en formar una familia junto a ella, aunque este tema no está en las prioridades de ambos por el momento.

“Ya lo he conversado con él, pero primero el matrimonio, luego la bebe, todo a su tiempo”, explicó.

Melissa Klug y Jesús Barco son pareja. Foto: Instagram

Su contundente mensaje a las críticas

Finalmente, Melissa Klug envió un contundente mensaje a todas aquellas personas que la cuestionan por querer tener un sexto hijo o hija.

“Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a criar”, aseveró. “¿Me van a ayudar con la leche y los pañales?”, añadió la exconductora de TV, de forma sarcástica.