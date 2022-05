Luciana Fuster se manifestó sobre todo lo que se viene diciendo después de que ella y Patricio Parodi coincidieran con Flavia Laos en el baby shower de Majo Parodi. Durante una entrevista para “América espectáculos”, la joven influencer habló sobre su relación con la hermana del ‘Pato’ y confesó si le molestó que esta no la incluyera en el video del evento en honor a la próxima llegada de Aitana.

Luciana Fuster confiesa que no es amiga de las hermanas Parodi

En primer lugar, la integrante de “Esto es guerra” admitió que no es amiga de ninguna de las hermanas de Patricio Parodi y detalló que llegó a la reunión para acompañar a su pareja.

“Estaba en la casa (de Patricio Parodi), me terminé de alistar y bajamos. Pato me dijo: ‘Van a estar primero las amigas de Majo’, yo no soy amiga de ellas . ‘Si quieres puedes estar allí y luego bajo yo’. Le respondí: “No, porque yo estoy contigo, y bajo contigo’. Me terminé de alistar y bajamos”, precisó ante las cámaras de “América espectáculos”.

Aclara que Patricio Parodi la invitó al baby shower

Luciana Fuster reveló que, en realidad, fue Patricio Parodi y no Majo Parodi quien la invitó al baby shower. Además, aseguró no haberse incomodado porque no la incluyeran en el video del evento.

“ Yo estaba invitada por ‘Pato’, él es mi novio, no Majo . Todo bien con ella, con las hermanas, pero directamente soy invitada de ‘Pato’. No me incomoda, no me molesta (no estar en video del baby shower) ”, sentenció.

Finalmente, la chica reality aseguró que pasa por un muy buen momento en su relación con Patricio Parodi, sobre todo después de que el modelo publicara un video en el que dejó en claro que ya no teme decirle “te amo”.

Luciana Fuster y Patricio Parodi avanzan en su relación y se dicen “te amo”

A pesar de que Luciana Fuster y Patricio Parodi empezaron su relación de forma polémica, todo indica que la pareja de “Esto es guerra” está más unida que nunca. Durante el último viaje que realizaron ambos a Colombia, el chico reality sorprendió a sus seguidores y a otros personajes de la farándula peruana al decirle “te amo” a su novia y compartirlo en redes sociales.