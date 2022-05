Coco Saenz agradecido con Arctic Monkeys: “Por ellos canto y estoy cumpliendo mi sueño”

A sus 29 años, Jorge Saenz, mejor conocido como Coco en el ámbito musical, ha acumulado un álbum y una serie de sencillos en su repertorio. El músico solista detalla los planes que tiene en su agenda a corto plazo y alista un segundo álbum de la mano del productor Alejandro León, quien ha trabajado con Tourista y Gala Brie. “Teniendo ese material, quiero empezar a hacer giras el próximo año”, contó el artista en entrevista exclusiva con La República.

Coco confiesa que una de sus grandes influencias musicales, que lo empujó a lanzarse como solista, fue Arctic Monkeys, aunque su música no suene como la de ellos, y está ansioso por poder ver a su banda favorita por segunda vez en vivo.

El autor de “Solo en sueños” desea incursionar en el género urbano, pero afirma que todavía le falta ‘flow’. Por eso, viene recibiendo ayuda de colegas músicos que tienen más experiencia en ese rubro musical.

¿A qué edad te iniciaste en el mundo musical?, ¿siempre pensaste en seguir la música profesionalmente o estabas interesado en dedicarte a otra profesión?

Mi proyecto musical lo empecé cuando tenía 25, pero me gusta cantar y hacer música desde niño. Desde que tengo 6 años cantaba y recién cuando estaba en la universidad, a los 19, aprendí a tocar guitarra por la banda Arctic Monkeys.

Empecé a hacer música cuando terminé la universidad y tuve mi primer trabajo. Dije: ‘Yo no quiero un trabajo de oficina, yo quiero hacer música’. Actualmente, trabajo de ingeniero, pero poco a poco sigo tratando de despegar con la música.

La pandemia, cuando estaba despegando tu carrera musical, se acabaron los recitales, ¿qué tanto te afectó?

Siento que no me afectó mucho. Al contrario, me ayudó mucho más, porque en ese tiempo estaba trabajando y solo tenía libres los días sábados y domingos para hacer música. En cuarentena, me dediqué a hacer música todos los días y, en ese tiempo, saqué tres sencillos, algo que nunca había hecho tan rápido.

En cuanto a los shows en vivo, actualmente no genero mucho dinero tocando, por eso es que aún sigo trabajando como ingeniero. Pero, poco a poco se está siendo sostenible.

¿Bajo que influencias musicales te encontrabas cuando decidiste lanzarte como solista?

Hay muchos artistas que admiro. Los primeros son los Arctic Monkeys, aunque mi música no suene para nada como la de ellos. Me gusta mucho José José, Luis Miguel, Gian Marco. Sería un sueño, si en algún momento llego a hacer una colaboración con él. Me gusta mucho Camilo. Lo respeto por su gran trayectoria. Esos fueron los artistas musicales que me influenciaron en mi camino.

Coco Saenz es un cantautor cusqueño que realiza canciones que fusionan las baladas y el pop. Foto: Instagram

El año pasado fuiste parte del Festival Qarnival en Cusco, donde compartiste escenario con Tourista, los Olaya y otros artistas, ¿cómo fue la experiencia?

Bien chévere. Ahí conocí a los chicos de Tourista. A los Olaya solamente los saludé. Sigo en comunicación con Genko (guitarrista de Tourista), me ayuda en algunas cosas.

El hecho de tocar ahí y conocer a Tourista me ayudó a decidir a trabajar con un productor. Tenía en la mira trabajar con Alejo León, pero me parecía un poco caro. Escucharlos en vivo me hizo darme cuenta de que tenía que hacerlo. Dije: ‘Es una inversión’.

Al día siguiente, le escribí a Alejo y le dije: ‘Hay que hacer una canción’, y así empezó.

Coco Saenz prepara su segundo álbum de estudio de la mano con Alejandro León. Foto: Instagram

¿Alguna vez te animaste a participar en “La voz”?

Nunca me dio el tiempo porque tenía que ir hasta Lima. A Cusco solo llegaron una vez y ni siquiera pasaron la voz, fue muy caleta, pero sí me hubiera encantado. Sería un empujoncito para la carrera. Si se da la oportunidad, sí iría .

Vivo en Cusco ahora, pero mi plan de este año es ir sacando canciones de la mano de Alejandro León, el productor de Tourista y Gala Brie. Teniendo ese material, quiero empezar a hacer giras el próximo año y quizás moverme para Lima.

Estoy en Cusco porque tengo trabajo fijo, pero, en algún momento, debo salir de acá para empezar a generar más fans de manera presencial.

Te gusta mucho Arctic Monkeys, ¿cuáles son tus expectativas ahora que la banda regresa a Perú por segunda vez?, ¿irás al concierto?

Definitivamente, tengo que ir. Arctic Monkeys ha influenciado mucho, no solo en mi música sino en mi vida. Siento que soy quien soy por escucharlos a ellos y sé que conocerlos es muy lejano, pero les agradezco mucho. Gracias a ellos canto, escribo canciones y estoy cumpliendo este sueño. Son mi máximo exponente musical.

Va a ser un showsazo. Hace poco hablé con Charlie, de Los Outsaiders, porque llegó a Cusco. Le presté mi guitarra para un concierto acústico y le pregunté cómo fue tratar con Alex Turner, porque él lo conoció. Me dijo que Alex era el más amigable del grupo, aunque en el escenario su personaje sea otro. Eso me motiva a actuar en el escenario, y no exhibir mi personalidad al público.

A inicios de abril, lanzaste el sencillo “Solo en sueños”, ¿esta canción formará parte de tu segundo álbum de estudio?

Sí, fijo. Con Alejo hicimos el trato de hacer este segundo álbum en lo que va del año. La primera canción va a ser esa, la siguiente va a salir en unas semanas. Ya la tenemos lista, pero queremos hacer el videoclip antes de lanzarla.

La idea es que el álbum contenga 10 canciones. Este disco lo quiero hacer más pop, algo bien Harry Styles, sin dejar de escribir mis letras de manera lírica.

Coco lanzó su primer sencillo del 2022, "Solo en sueños", a inicios de abril. Foto: Instagram

¿Cómo ha sido el recibimiento del público con el lanzamiento de tu sencillo “Solo en sueños”?

Tenía expectativas un poco más altas, porque postulamos la canción para las playlists del historial de Spotify y no quedó.

En esta ocasión, sentí que sería distinto, porque teníamos un equipo de trabajo detrás. Alejo me estaba ayudando y los chicos de Zumo Colaboratorio también. Me bajoneó un poco que no haya entrado a ninguna playlist, pero creo que es lo de menos. Entendí que la idea es seguir tocando en todos los lugares que se pueda para generar audiencia.

Mencionaste que te gustaría colaborar con Gian Marco, ¿hay algún artista más cercano a la movida musical que realizas con el que te interese colaborar?

Me gustaría mucho hacer una canción con Tourista, pero, en cuanto al género que estoy haciendo, me gustaría colaborar con Micaela Salaverry. La empecé a escuchar hace poco, es una chica muy talentosa. Siento que nuestras canciones van por ahí.

En este momento de tu carrera musical, ¿cuáles son los planes de mayor prioridad en tu agenda?

Seguir sacando canciones de buena calidad, tratar de moverme por algunas ciudades de Perú: Arequipa, Ayacuho, Tacna. A Lima siento que no, porque allá ya hay muchos artistas. Quiero ir entrando de a pocos a provincias.