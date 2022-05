Tula Rodríguez sobre las propiedades de Javier Carmona: “Lo que se hereda es irrenunciable”

Tula Rodríguez inició el programa de “En boca de todos”, del martes 3 de mayo, con un fuerte mensaje hacia Paola Bisso, expareja de Javier Carmona, quien apareció en un reportaje de Magaly Medina, el lunes 2 de mayo, para acusar a la conductora de querer quedarse con las propiedades del fallecido exgerente de televisión.

La también actriz dejó en claro que ella no está peleando para quedarse con el 100% de las propiedades del padre de su hija Valentina. En ese sentido, subrayó que un juez es el encargado de dar un veredicto final y que por ley le corresponde un cierto porcentaje de herencia a su primogénita.

“Un juez ampara lo que a ella le corresponde como hija. Así ella quiera como un acto de amor soltar y que sus hermanos lo usen, no puede, no podemos. Lo que se hereda es irrenunciable. Yo trabajo desde los 15 años y cuando entré en un matrimonio, entré con un patrimonio importante. Mi hija y yo vivimos bajo un techo que mensualmente yo sigo pagando al banco”, precisó.

Conductora revela que Javier Carmona murió en sus brazos

La figura de América TV no solo habló de las propiedades de Javier Carmona, ya que también contó cómo fueron los últimos minutos de vida del exgerente de Latina TV. “Yo tenía que velar por él sola, 24 horas, donde tuve que contratar a alguien para que venga a vivir conmigo para que me pueda ayudar, porque él tenía necesidades y requerimientos muy altos por su condición (...) Lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos, lo he acompañado hasta su último suspiro”, señaló.

Tula Rodríguez hace pedido en vivo a Magaly Medina

Durante varios minutos, Tula Rodríguez comentó el reportaje de Magaly Medina, que tiene como protagonista a Paola Bisso, quien aseguró que la exvedette habría abandonado a Javier Carmona en una casa de reposo. Ante ello, la conductora de “En boca de todos” hizo un pedido a la periodista por el bien de su menor hija. “Magaly, por favor, para. No tienes idea de cómo me estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer (...) Creo que tenemos que ser conscientes a quién le estamos dando pantalla, tú sabes a quién me refiero”, manifestó.