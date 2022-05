Tula Rodríguez responde tras fuertes acusaciones de la exesposa de Javier Carmona

Tula Rodríguez rompió su silencio después de que la primera esposa de Javier Carmona brindara una entrevista exclusiva a Magaly Medina y la acusara de querer quedarse con el 50% del departamento de sus hijos. Este martes 3 de mayo, durante la transmisión de “En boca de todos”, la conductora de televisión negó rotundamente lo dicho por la mujer de 54 años.

“Me dejan mal parada... En el programa de Magaly Medina hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar, o me estoy quedando con propiedades que no me corresponden. De las dos propiedades, yo no tengo posesión, no vivo ahí , eso está manejándose exactamente igual que cuando mi esposo partió, son dos propiedades cuya posesión la tienen sus hijos, donde ellos están viviendo ”, precisó, desmintiendo así a Paola Bisso.

Tula Rodríguez desmiente a la primera esposa de Javier Carmona

“ Se está hablando que yo estoy pidiendo el 50% de la propiedad y eso es falso , no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%. A veces hablamos sin saber temas legales. Yo no estoy en litigio peleándome para quedarme con una propiedad, que al 100% no me correspondería, pero yo no puedo obligar a mi hija a que ella renuncie... es ilegal, eso no lo determino yo, sino el juez ... Lo que se hereda es irrenunciable y me afecta mucho que se quiera vender como que yo me quiero quedar con propiedades”, aseveró Tula Rodríguez.

¿Qué dijo la primera esposa de Javier Carmona?

Durante la entrevista que ofreció a “Magaly TV, la firme”, Paola Bisso, madre de Lucas y Tadeo Carmona, aseguró que Tula Rodríguez pretendería apropiarse de un departamento que Javier Carmona compró a sus hijos, pero que no llegó a cederles legalmente antes de fallecer.

“(Mis hijos dicen) Tula se pasa, quiere el 50% de nuestro departamento y sabe que es nuestro, mi papá no sabía que iba morir y no pudo pasarlo a nuestro nombre, pero ella sí sabía”, aseveró Paola Bisso.