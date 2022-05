Exesposa de Carmona acusa a Tula Rodríguez de negarse a entregar departamento a sus hijos

Tula Rodríguez se ha convertido en protagonista de una nueva polémica luego de que Paola Bisso, exesposa de Javier Carmona, la acusara de no querer entregar el departamento que compró el exgerente de televisión para sus dos hijos mayores, Lucas y Tadeo Carmona. La mujer de 54 años hizo esta grave denuncia durante una entrevista exclusiva para el programa “Magaly TV, la firme”.

Bisso salió al frente y manifestó sentirse indignada por el presunto accionar de la conductora de “En boca de todos”. Además, aclaró que no existe una buena relación entre ella y sus hijos.

“Los chicos han perdido a su padre y han ganado peleas, juicios y gastos, y Tula (Rodríguez) sale bien parada, es la buena mamá, la que quería mucho a mis hijos“, aseveró.

“Que tengan una buena relación y vayan a ver a su hermanita siempre, creo que no. Basta con que hayan problemas por temas materiales, por propiedades, para que la unión familiar y la buena onda se acabe”, añadió la primera esposa de Javier Carmona.

Paola Bisso arremete contra Tula Rodríguez por propiedades

De acuerdo a lo mencionado por Bisso, Tula Rodríguez estaría intentando quedarse con la mitad del departamento, que en realidad les correspondería a los hijos mayores de Javier Carmona.

“(Mis hijos dicen) Tula se pasa, quiere el 50% de nuestro departamento y sabe que es nuestro, mi papá no sabía que iba morir y no pudo pasarlo a nuestro nombre, pero ella sí sabía”, refirió.

Tula Rodríguez aclara que no heredó deudas de Javier Carmona

Tras la polémica en torno a sus recientes declaraciones, Tula Rodríguez aclaró que jamás dijo que solo heredó deudas de su fallecido cónyuge, Javier Carmona.

“Yo no he dicho eso y no voy a hablar nada de esas cosas que pertenecen a mi casa (...). Si hablamos de herencia, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto (...) y porque soy una señora, y no estoy para hablar ese tipo de cosas. No saquen de contexto, por favor, absolutamente nada de lo que yo no haya dicho”, detalló la animadora.