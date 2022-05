Exesposa de Javier Carmona acusa a Tula de internarlo en casa de reposo: “No le importaba”

Tula Rodríguez nuevamente se encuentra en medio de la polémica tras las declaraciones de Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, quien la acusó de desentenderse del productor de TV durante su enfermedad.

Según la expareja de Carmona, la conductora de “En boca de todos”, se habría negado a que sus hijos cuiden de él cuando se encontraba en estado vegetativo y lo internó en una casa de reposo.

Como se sabe, Javier Carmona falleció a los 56 años en setiembre de 2021.

¿Qué dijo Paola Bisso?

“Yo misma pensé ‘¿Tula va a cuidar a tu papá? Me imagino’”, consultó la exesposa de Carmona a sus hijos cuando estaba en estado vegetal. “No quiere, ya le hemos dicho, pero no nos deja...”, respondieron.

“Ella dijo: ‘Yo tengo el poder (sobre él)’. Y es que, al ser la esposa es la única que podía decidir. Mis hijos me decían que se notaba que no le importaba. Porque basta que lo dejes en una casa de reposo para que no te importe, porque en mi casa bastan dos enfermeras para tenerlo bien cuidado ”, comentó.

“Ya que no quería en su casa, tampoco quería que lo tengan mis hijos porque iban a decir que cómo la esposa no lo cuida”, sentenció.

Paola Bisso harta de disputa entre sus hijos y Tula Rodríguez

“Tula se pasa, quiere 50% de nuestro departamento. (…) Tienen el departamento donde ellos viven y algo más, una chacrita de tomates”, mencionó Paola Bisso. “Los chicos han perdido a su padre y han ganado peleas. Ella sale bien parada, que es una buena mamá. (…) Ellos están hartos, les fastidia que haya tenido que pasar eso“, agregó.