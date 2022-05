Tepha Loza hace peculiar pedido sobre Sergio Peña: “No lo metan en temas mediáticos”

Tepha Loza pasa por uno de los mejores momentos de su vida, luego de confirmar su romance con Sergio Peña, el 26 de abril, mediante un comentario en redes sociales. En cada oportunidad, la modelo ha contado estar muy ilusionada con el deportista y hasta planea viajar a Qatar para acompañar a su pareja en el repechaje de la selección peruana.

Además, la hermana menor de la ‘Diosa’ aprovechó las cámaras de “América espectáculos”, del martes 3 de mayo, para contar que ambos han decidido cuidar su relación por el bien de sus carreras.

“Es saber manejarlo (la relación a distancia), él tiene mi apoyo, él tiene una carrera que cuidar y quiero que no lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen super limpia, quiero cuidar lo de él y cuidar lo mío, como siempre lo he venido haciendo y que sea sano”, mencionó.

Chica reality revela que Ivana Yturbe le presentó a Sergio Peña

La influencer se presentó en “En boca de todos”, el lunes 2 de mayo, para hablar sobre su romance. En su visita al programa, la integrante de “Esto es guerra” decidió contestar algunas preguntas de Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, quien le consultó si fue Ivana Yturbe la que intercedió entre ella y Sergio Peña. “Bueno, sí. Ella fue nuestro cupido de la mano con Beto da Silva. No voy a dar muchos detalles”, acotó.

¿Tepha Loza dispuesta a mudarse con Sergio Peña si le pide ser su novia?

La modelo no puede ocultar lo enamorada que se encuentra del seleccionado peruano, ya que dejó entrever que estaría proyectando su futuro con Sergio Peña. Asimismo, Tepha Loza sorprendió a todos al asegurar que está dispuesta a viajar al extranjero si deciden dar un paso más en la relación. “¿Es verdad que si Sergio Peña te propone ser su novia oficialmente, dejarías ‘Esto es guerra’ y te vas a Suecia corriendo?”, preguntó la conductora de “En boca de todos”.

“Si hablamos de futuro, vamos a ver cómo pasan las cosas. Estoy con mis proyectos, tengo trabajo, mi emprendimiento y él está con el fútbol, que es su trabajo también. Estamos respetando cada uno su espacio, pero tenemos apoyo mutuo. La idea es que crezcamos, no ir tras sus sueños, sino por nuestros sueños”, aseveró la chica reality.