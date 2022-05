Ricardo Morán: “Les digo hijes a los hijes de todes porque no sé con quién estoy hablando”

Ricardo Morán se mostró abierto a responder las preguntas que le hicieron sus seguidores a través de un directo desde su cuenta oficial de Instagram.

El también conductor y jurado de “Yo soy” sacó de dudas a un usuario que le consultó: “¿Por qué les dices hijes a tus hijos?”. Ante esto, Morán aclaró que no llama así a sus hijos, sino a los hijos de todos porque no los conoce.

“Yo no les digo hijes a mis hijos, les digo hijes a los hijes de todes y la razón es porque no sé con quién estoy hablando; es decir, tú podrías querer que te diga señor, señorito, joven, señorita, señora o no te identificas con ninguna de esas categorías y eres no binario”, explicó Ricardo Morán en su red social.

Ricardo Morán: “Tendría más hijos”

A través de sus redes sociales, Ricardo Morán reveló a sus seguidores que volvería a ser padre, siempre y cuando su economía se la permita.

“Sí, sí los tendría. Si pudiera, va a sonar fuerte esto, pero si pudiera afrontar el costo del proceso (vientre de alquiler) nuevamente”, respondió.

Ricardo Morán tiene dos mellizos de 3 años. Foto: composición Ricardo Morán/Instagram

Ricardo Morán no sueña con casarse

El productor Ricardo Morán indicó que el matrimonio no es algo que le llame la atención y no está en sus planes a futuro.

“El matrimonio es un contrato civil, es una lucha por la cual todavía luchamos. No sé si es para mí. El hecho de que yo quiera o no casarme no tiene nada que ver con que el hecho de que yo considere que eso tiene que ser para todos, porque si no, tú y yo no somos iguales“, comentó en Instagram.