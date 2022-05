Mayimbú es intervenido por la PNP en Cajamarca tras protagonizar pelea en una combi

Después de algún tiempo, Mayimbú volvió a ser noticia, pero no a causa de su comicidad, sino por protagonizar un enfrentamiento en el transporte público de Cajamarca.

A través de las redes sociales, se difundió un video en el que aparece el recordado personaje siendo intervenido por la Policía luego de agredir a una persona dentro de una combi. Este hecho ocurrió cuando el humorista se dirigía hacia un show en la localidad de Celendín.

En las imágenes se puede ver cómo dos agentes lo bajan de la combi cogiéndolo del cuello, mientras una mujer grita y pide que se lo lleven.

Mayimbú se pronuncia tras ser intervenido

Tras la viralización de este video en redes sociales, Mayimbú se pronunció y reconoció el error que cometió al enfrentarse a golpes con un señor en el mencionado transporte.

“Estaba alterado, me expresé mal con una señora y me fui a los golpes con un señor. No debí hacer eso, lo acepto, fue un error mío, pido disculpas” , sostuvo en su cuenta de Facebook.

Mayimbú protagonizó enfrentamiento en la calle anteriormente

Sin embargo, esta no es la primera vez que Mayimbú provoca un desorden en la vía pública. En los primeros meses de la pandemia por el coronavirus, Mayimbú realizó un show en la calle pese a las restricciones que habían en ese momento para evitar las aglomeraciones. Por ello, el comediante fue intervenido por la PNP, pero puso resistencia. Ello se vio en un video que compartió Samuel Suárez en su portal de Instarándula.

“El público clama por Mayimbú, quien anda trabajando, lleva humor a la vía pública para comer. Sin embargo, las reglas en pandemia se respetan para todos, así no nos guste, autoridades evitan aglomeraciones que traen contagios”, dijo ‘Samu’.