Magaly sobre la relación de Sheyla y Sir Winston: “Se nota cuando un hombre muere por una mujer”

Durante la última edición del programa de Magaly Medina, el 2 de mayo, la conductora narró cómo fue asistir a un concierto junto a Sheyla Rojas y Sir Winston durante su reciente viaje a México. Como se sabe, la comunicadora estuvo de visita unos días por tierras aztecas junto a su esposo, Alfredo Zambrano.

Fue así que la popular ‘Urraca’ se tomó varios minutos de su espacio televisivo para hablar sobre la pareja, luego de revelar que desearían tener un bebé juntos. Asimismo, indicó que se nota que el empresario está muy enamorado de la modelo, y que por eso querría compartir muchas cosas a futuro con ella.

“Justamente yo se lo comentaba a mi esposo cuando regresábamos de México, y es que he visto a Sir Winston muy enamorado de ella. Yo de verdad pensaba que ellos nunca se iban a casar, que esto era una relación pasajera, pero luego de haberlo visto a él... se conoce, se nota cuando un hombre muere por una mujer , y, según lo que he visto, (...) Sir Winston está templadazo de Sheyla (Rojas)”, mencionó.

Magaly Medina critica las declaraciones de Néstor Villanueva

La presentadora de espectáculos mostró su indignación contra Néstor Villanueva, quien aseguró que, si lo siguen difamando sin pruebas, terminará como el cantante John Kelvin, quien se encuentra preso por agredir física y psicológicamente a su expareja Dalia Durán.

“Ahora hay una victimización, con la voz entrecortada incluso, nos dice que ‘nadie se preocupa por mí’, después dice que nadie lo va a poder contratar por lo de pegalón (...) No pues, compararse con John Kelvin ya es llevar este caso al extremo. Y encima poner en duda el hecho por el que a John Kelvin lo tienen preso”, expresó molesta.

Magaly Medina cuenta que Bárbara Cayo la agredió

Magaly Medina se mostró arrepentida por no sacar el ampay que tenía de Bárbara Cayo años atrás, pues aseguró que, pese a la ayuda que le brindó, ella se portó de forma grosera en un encuentro que tuvieron tiempo después.

“Le dije: ‘Mira, Bárbara, tus circunstancias son difíciles. Te entiendo y no lo voy a hacer’. Me he arrepentido toda mi vida, porque la mujer esta me ha hecho una guerra total”, explicó.

Además, recordó la vez que tuvo un altercado con la actriz peruana en un lugar público. “Me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, manifestó.