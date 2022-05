Magaly recuerda cuando Gisela crio a hijos de Javier Carmona: “Eran unidos, les demostraba afecto”

Tula Rodríguez nuevamente está en el ojo público luego de las declaraciones de la primera esposa de Javier Carmona, quien salió al frente a defender a sus hijos y criticarla por las disputas legales que ha enfrentado con los jóvenes tras el fallecimiento del productor de TV.

“Tula se pasa, quiere 50% de nuestro departamento. (…) Tienen el departamento donde ellos viven y algo más, una chacrita de tomates”, mencionó Paola Visso. “Los chicos han perdido a su padre y han ganado peleas. Ella sale bien parada, que es una buena mamá. (…) Ellos están hartos, les fastidia que haya tenido que pasar eso ”, agregó.

Todo inició cuando la conductora de En boca de todos mencionó que “heredó hasta las deudas de su fallecido esposo”, lo que provocó la evidente molestia de la expareja de Carmona. Tras ello, Tula hizo una aclaración y pidió que no se saquen de contexto sus declaraciones.

Tula Rodríguez se pronuncia tras polémicas declaraciones

“Yo no he dicho eso y no voy a hablar nada de esas cosas que pertenecen a mi casa (...) Si hablamos de herencia, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto (...) y porque soy una señora, y no estoy para hablar ese tipo de cosas. No saquen de contexto, por favor, absolutamente nada de lo que yo no haya dicho“, expresó la presentadora a “América espectáculos”.

Magaly comenta situación de Tula y recuerda las acciones de Gisela en su matrimonio con Carmona

Ante este escenario, Magaly Medina comentó en la edición de su programa del 2 de mayo sobre la situación en la que se ha visto envuelta Tula Rodríguez y no dudó en recordar cuando Gisela Valcárcel estuvo casada con Javier Carmona y fue parte de la crianza de los hijos del productor de TV.

“Si tú sabía que el deseo de tu esposo que fallece es que sus hijos mayores tengan ese departamento, aunque él haya muerto y no haya hecho testamento, pero si tú sabías eso... entonces lo que haces es respetar la voluntad de su esposo. Tú dices renuncio a mi 50% y llevar la fiesta en paz”, mencionó.