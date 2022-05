Magaly Medina molesta con Néstor Villanueva por decir que le pasará lo mismo que a John Kelvin

Magaly Medina habló durante varios minutos de las acusaciones contra Néstor Villanueva por presuntamente maltratar psicológica y físicamente a su expareja Flor Polo. No obstante, la conductora no comparte la opinión del cantante y lo criticó por compararse con John Kelvin.

“El nombre de Néstor Villanueva ya no se asociaba al mundo de la música. Realmente pensamos que él estaba dedicado a tener algún negocio al margen del entretenimiento, al parecer, no es así, por lo que hemos sacado en cuenta de lo que dice Susy, él vivía de la plata de la suegra ”, comentó en un inicio.

Asimismo, durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ le pidió al ex de ‘Florcita’ que no minimice su situación y que marque su distancia de John Kelvin, pues Dalia Durán presentó las pruebas respectivas para que el artista vaya preso por maltrato físico.

“Ahora, hay una victimización, con la voz entrecortada incluso, nos dice que ‘nadie se preocupa por mí’, después dice que nadie lo va a poder contratar por lo de pegalón (...) No pues, compararse con John Kelvin ya es llevar este caso al extremo. Y encima poner en duda el hecho por el que a John Kelvin lo tienen preso, hay una ignorancia de Néstor Villanueva porque todo el país sabe lo que hizo John Kelvin ”, finalizó

Magaly Medina explica por qué no sacó el ampay de Bárbara Cayo

La presentadora de espectáculos fue invitada al programa de “JB en ATV”, donde se animó a revelar varias experiencias que ha tenido con las personas a las que ha ampayado.

“A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía uno más. Teníamos otro ampay de ella y me llama. Yo no quería hablar con ella porque íbamos a sacar las imágenes, pero acabé hablando con todo el mundo y me convencieron de hablarle porque estaba desesperada y lloraba y lloraba”, contó.

Por último, señaló que tuvo que acceder a su pedido de no sacar el ampay para preservar el bienestar de la familia de la artista. “Nunca antes lo había hecho, porque los investigadores se molestan conmigo cuando les pido algo así, porque es su trabajo. Entonces, es como faltarles el respeto”, mencionó.

Magaly Medina afirma que no se lleva mal con Aldo Miyashiro

Magaly Medina indicó que cuando lanzó la promoción del ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, diversas personas le avisaron que el presentador tenía intención de comunicarse con ella, pero no accedió. “No hablo con mis ampayados. Me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo, no acepté”, manifestó.

Por otro lado, detalló que no tiene algo en contra del actor nacional, pero es su trabajo hacer destapes de las figuras de la farándula. “Yo trato, pese a que el chino siempre me ha caído simpático, de no hablar. Porque... ¿si por ahí te convence su argumento? Te pueden decir: ‘Mira, voy a perder a mi familia y mis hijos’”, agregó.