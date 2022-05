Flavia Laos revela el verdadero nombre de Austin Palao

Flavia Laos no se aguantó el secreto y reveló en set de “Amor y fuego” el verdadero nombre de Austin Palao, pues resulta que ese no es el que los padres del modelo y cantante habrían elegido para él en su nacimiento.

Gigi Mitre aprovechó la presencia de la pareja en el set para curiosear acerca de cuál sería su verdadero nombre, por lo que no dudó en consultarle a la modelo. Laos no dudó en dar el nombre. “Lo sé completo, él es Jair Steve Palao Castro”.

Tanto Rodrigo González como Gigi Mitre, con ansias de saber más, le preguntaron al mismo Austin sobre el dato que ofrecía su enamorada, pero él intentó desviarlos: “Esa es una información vital que no debió salir, pero ya que estamos en esta situación, me llamo Austin, desde que tengo uso de razón me llaman así, entonces para mi pesa más eso, se dice que me dicen Jair, pero no, soy Austin Palao Castro ”.

Para ser más incisivo, “Peluchin” le pidió al modelo que le mostrase su DNI, pero este se negó mencionando que es peligroso. A esta respuesta, Gonzáles no dudo en darle una alternativa y decirle que lo puede mostrar tapando los números de su documento; sin embargo, Palao se negó nuevamente.

Los ex chicos realities visitaron el set de “Amor y fuego” para promocionar su nuevo tema musical “Estar contigo”, el cual, al momento de interpretarlo, lo romantizaron con un beso.