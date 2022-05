El nuevo hit de Tito Silva: El pollo, el niño y los 1 200 países

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Tito Silva. El productor musical habló sobre la nueva versión de su hit “El pollo, el niño”, basado en la historia que contó el presidente de la República, Pedro Castillo. El joven artista explicó que fue gracias a la pandemia de la COVID-19 que pudo centrarse completamente en este exitoso proyecto que posee miles de seguidores, no solo en Perú, sino en países como Argentina y México.

- ¿Cómo empezaste con estos remixes? Ahora Tito Silva Music es una industria.

Todo ha sido casualidad. Es un camino que yo no he preparado, simplemente se fue dando de manera orgánica. El público comenzó a llegar, le comenzó a gustar estas fusiones raras que hacía y que ahora voy a retomar; por ejemplo, fusionar artistas peruanos con extranjeros que no tienen que ver musicalmente, como Coldplay en cumbia; es una próxima producción que tengo y creo que a mis seguidores les va a gustar bastante.

Publiqué algo en mi Facebook personal y empezó a llegar gente de México, Argentina, Perú, vi que a la gente le gustaba y dije “vamos por más, vamos a ver dónde nos lleva esta locura”.

- ¿Qué dijeron tus padres cuando dejaste la publicidad, la oficina, al abrirte espacio en la música? ¿Cómo fue?

Ha habido muchos momentos medio dramáticos, porque el simple hecho de dejar de estudiar Administración y Marketing para estudiar música puso a mis papás muy inseguros. Me decían: “¿De qué vas a vivir?”, “¿quién te va a contratar?”, y eran cosas que yo también me preguntaba y yo no sabía qué cosa iba a ser de mí.

Terminé la carrera de Música y luego entré a hacer música publicitaria en una casa de audio bastante reconocida. Aprendí bastante, salí a raíz de la pandemia, que es lo que causa que yo me salga de la industria publicitaria y apueste por mi proyecto. Gracias a la pandemia es que yo me empiezo a dedicar netamente a esto.

- El arte inteligente, el humor y la sátira es la mejor respuesta para momentos polarizados como estos. Por ejemplo, nos sacas una risotada con el remix de El pollo y el niño de Pedro Castillo.

A la hora que termino de crear esta suerte de minivideoclips los veo y me muero de la risa, comienzo a correr, a bailar por la casa, realmente la vivo. Cuando me siento convencido de que está bien, recién lo lanzó. A veces lo publico, pero no me gusta tanto y lo elimino.

- Pero lo que haces es un ‘chambón’, porque separas cada palabra para poder armar un pequeño guion. Otro hit fue el villancico de Martín Vizcarra.

Es separar cada sílaba y ponerle una nota musical a cada una de ellas. Cada sílaba se transforma en una nota musical y tengo que darle forma para que pueda calzar en esta obra de arte.

- Ahora estamos con Rosa María Palacios, el pollo, el niño y los 1.200 países. Ella es otra fan.

Después de hacer el niño y el pollo, dije “basta del niño y el pollo” y después viene Rosa María Palacios y fui con todo.

- En la segunda versión haces un trabajo cinematográfico, te vas con tu pollo a la playa

Me di el trabajo de comprarme el pollo, busco formas simples que no me tomen mucho tiempo porque la gente no espera. Tengo que competir con mis propios videos anteriores.