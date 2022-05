Corazón Serrano sigue sorprendiendo. Tras sus casi 30 años de existencia, la orquesta piurana continúa causando furor al sumar a sus filas jóvenes con gran talento, una de las cuales es, justamente, Kiara Lozano. En unos pocos meses, la artista ha destacado y ya ha logrado ‘coronarse’ como la favorita de los fans del influyente grupo de cumbia.

¿Quién es Kiara Lozano?

Kiara Lozano es una cantante peruana, natal de Tarapoto. Es mayormente conocida por formar parte de Corazón Serrano, uno de los grupos de cumbia más influyentes del Perú.

La intérprete ingresó a la agrupación musical a fines de septiembre del 2021, después de participar en un concurso organizado por el programa “En boca de todos”, y en poco tiempo consiguió ganarse el cariño de los fans, gracias a su carisma y a la peculiaridad de su voz.

Kiara Lozano y su éxito en YouTube

A pesar de que lleva poco tiempo en Corazón Serrano, Kiara Lozano es la integrante de la orquesta con más videos vistos en YouTube en 2021 y lo que va del 2022.

Los clips oficiales de “Heridas De Amor” y “Mix Zúmbalo (En Vivo - 2021)” han acumulado nada menos que 21 millones y 13 millones de reproducciones, respectivamente.

¿Por qué se hizo viral en Tiktok?

En noviembre del 2021, Kiara Lozano publicó en su cuenta de Tiktok un video de una presentación de Corazón Serrano y algunos medios mexicanos aseguraron que antes de empezar a cantar ella le dijo “Chúpalo” al animador Dani Daniel.

Luego de que este momento se volviera viral y superara los 22 millones de vistas, la propia Lozano salió al frente y aclaró que lo que en realidad dijo fue: “Zúmbalo”, título del mix que estaba a punto de interpretar.

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, lidera los rankings en la radio

Kiara Lozano no solo ha destacado en redes sociales como YouTube y TikTok, sino que además ha ‘conquistado’ la radio.

Este 2022, las canciones que interpreta la joven se han convertido en las más escuchadas de Nueva Q, emisora especializada en cumbia, y no han bajado del top 10.

Temas interpretados por Kiara Lozano lidera los rankigns en la radio. Foto: Radio Nueva Q

Kiara Lozano celebra su ingreso a Corazón Serrano en Instagram

Con un emotivo mensaje de agradecimiento, Kiara Lozano celebró a lo grande su entrada a Corazón Serrano. La joven fue elegida entre un numeroso grupo de participantes.

“Estoy muy emocionada y agradecida por todas las muestras de apoyo que me vienen brindando, prometo dar todo de mí para no defraudarlos, y tampoco a las personas que me escogieron”, expresó la intérprete en su cuenta oficial de Instagram.