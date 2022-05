El estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” está cada vez más cerca y los seguidores de la teleserie esperan con ansias para conocer los nuevos rostros de la producción peruana. Como se sabe, el elenco ha iniciado las grabaciones de las escenas en diferentes locaciones.

Mediante la cuenta oficial de Instagram de América TV y “Al fondo hay sitio” se compartió una fotografía con los integrantes de la familia González. En la instantánea se observa a Tito, Pepe, Charito, Teresita, Joel, Gilberto y un nuevo actor, que podría interpretar a Jaimito.

Además, la imagen estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Esto se pone bueno, esto se pone caliente. A todos los invito, por muy pronto… Al fondo hay sitio”, escribieron. De inmediato, los cibernautas comentaron. “Al menos ya sabemos quién es el nuevo Jaimito”, “Ja, ja, ja. A Jaimito lo han pituqueado”, “¿Ya vieron a Jaimito?”.

Integrantes de la familia González posó con nuevo actor en la playa. Foto: Al fondo hay sitio/Instagram.

¿Cuándo se estrena AFHS?

La teleserie que se ganó el cariño de los peruanos anunció su regreso con una nueva entrega para este 2022. A pesar de que la producción ha sido muy cuidadosa para no contar detalles del retorno de “Al fondo hay sitio”, hace unas semanas revelaron su primer teaser, en el que se puede ver a los personajes de Francesca Maldini y Peter bajar de un lujoso auto para ingresar a lo que sería su nueva mansión, pero aparece una inesperada visita. Tras ello, no se ha dado a conocer la fecha de estreno, pero lo que sí se sabe es que será por las pantallas de América TV.

Actores de “Al fondo hay sitio” cuentan detalles de la nueva temporada

El lunes 25 de abril, América Televisión transmitió un especial con los actores que forman parte de la producción nacional. Los actores Magdyel Ugaz y Erick Elera fueron abordados por las cámaras de “América espectáculos”, frente a las cuales se animaron a contar lo que se viene para esta nueva entrega. “‘Al fondo hay sitio’ fue muy especial porque han pasado cinco años y la gente lo sigue recordando con tanto amor”, mencionó la ‘Tere’. Por otro lado, Joel precisó que ya le entregaron el libreto de su personaje. “Hay varios que no han podido estar hoy (25 de abril). La serie es de largo aliento, no es una serie corta. He leído un par de guiones y están… ufff”, relató.