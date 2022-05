Tula Rodríguez bromea con su productor: “Quiere que diga que hay algo entre nosotros”

¿Ilusionada? Tula Rodríguez sorprendió a sus compañeros de “En boca de todos”, este 2 de mayo, al revelar que su productor le ‘exigió' que aprovechara el momento para contar que existe algo entre los dos. Mientras conversaba con Angie Arizaga, la conductora hizo una pausa para exponer el pedido de Marco Díaz.

Todo ocurrió cuando la ex chica reality aseguró que pasa por la mejor etapa de su romance con Jota Benz; en seguida, la presentadora de TV culpó a Marco Díaz porque no la dejaba concentrarse en la entrevista. ¿Qué pasó?

“Iba a decir algo, pero mi productor Marco Díaz quiere que diga públicamente que hay algo entre nosotros, pero no lo voy a decir. Me está exigiendo. No voy a decirlo porque hay que cuidar la integridad de nuestros hijos”, expresó, lo que generó las risas de los presentes en el set de televisión.

Actriz se luce al lado de Stephanie y Bárbara Cayo

Las hermanas Cayo fueron entrevistadas por Tula Rodríguez para el programa “En boca de todos”, donde elogió el talento de Bárbara y Stephanie Cayo. Además, se animaron a realizar un video para TikTok, donde también se pudo ver la participación de Alessia y Arianna Rovegno. “Son hermosas. (...) Con mi familia, las Cayo cumbeando”, escribió en la mencionada plataforma.

Tula Rodríguez asegura que no paga deudas de Javier Carmona

Tras las diversas especulaciones sobre las deudas de su difunto esposo, Tula Rodríguez decidió aclarar que no heredó las deudas del desaparecido Javier Carmona. “Yo no he dicho eso (deudas) y no voy a hablar nada de esas cosas que pertenecen a mi casa (...). Si hablamos de herencia, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto (...) y porque soy una señora, y no estoy para hablar de este tipo de cosas. No saquen de contexto, por favor, absolutamente nada de lo que yo no haya dicho”, declaró para las cámaras de “América espectáculos”.