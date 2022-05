Samahara Lobatón negó estar esperando otro hijo: “Uno tiene que darle tiempo a los niños”

Samahara Lobatón participó en una divertida secuencia del programa “D’mañana”, en la cual le hicieron varias preguntas sobre su vida privada, entre ellas una sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en mamá. Como se sabe, la joven actualmente tiene una hija fruto de su amor con Youna.

“¿Es verdad, mentira o rumor que tendrías otro hijo?”, fue la pregunta que le hicieron los conductores del programa, a lo que ella respondió con un cartel de “mentira”.

Pese a ello, ‘Metiche’ no aguantó la curiosidad y dijo que las actitudes de la influencer parecen sospechosas para alguien que no está en la dulce espera. “Yo presiento que Samahara está con algunas semanas de embarazo, la veo mucho que se toca la barriga. A pedido sentarse, no puede estar mucho rato parada. ¿Qué pasa?”, consultó el presentador.

La influencer está enfocada en la crianza de su hija. Foto: Samahara Lobatón/Instagram

¿Qué respondió Samahara Lobatón?

Ante tremenda consulta, la hija de Melissa Klug respondió con toda sinceridad y reveló que su cansancio se debe a que recientemente se sometió a una cirugía, por lo que debe guardar reposo. “En realidad he tenido un procedimiento quirúrgico”, aclaró.

“Todo está bien, gracias a Dios; todo va bien. Y sobre los hijos, si algo he aprendido, es que uno tiene que darle tiempo y dedicación a los niños, así tenga uno, dos o tres. No me voy a abastecer con Xianna y quiero que crezca segura de sí misma, amándose a ella, porque sus papás van a estar siempre para ella, que es lo más importante por ahora”, explicó.

Samahara Lobatón habla de la infidelidad

Samahara Lobatón estuvo en el programa de “América hoy” para hablar sobre la infidelidad. “¿Darías tú una segunda oportunidad si encuentras infraganti a tu pareja?”, le consultó Ethel Pozo a la ex chica reality, quien actualmente mantiene una relación con Youna.

“No (perdonaría), ni por mi hija, ni por mi familia, ni por nadie daría una segunda oportunidad por infidelidad. Si alguien te saca la vuelta, es porque ya no te ama, no te considera y porque realmente ya no te quiere. ¿Cómo tú tienes una relación sana después de una infidelidad? No vas a estar tranquila”, mencionó.