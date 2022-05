Ricardo Morán se ha convertido en una de las figura públicas más representativas del medio nacional debido al éxito de programas como “Yo soy” y “Perú tiene talento” a través de Latina. Ahora, el productor también ha sido noticia en los últimos meses gracias a la lucha que mantiene contra el Reniec por la inscripción de sus dos hijos como ciudadanos peruanos, los cuales llegaron al mundo mediante la modalidad de vientre subrogado.

El también conductor se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser una persona frontal al momento de dar sus opiniones. Esto volvió a quedar demostrado mediante sus redes sociales, donde respondió todo tipo de preguntas que le hicieron sus seguidores. Morán habló sobre la posibilidad de tener más hijos y sobre el matrimonio.

Ricardo Morán no cree que el matrimonio sea lo suyo

Al ser consultado sobre cuál es su definición de matrimonio, Ricardo Morán aseguró que ello es una lucha, especialmente para las personas de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, también señaló que no tiene esta posibilidad dentro de sus prioridades.

“ El matrimonio es un contrato civil, es una lucha por la cual todavía luchamos. No sé si es para mí. El hecho de que yo quiera o no casarme no tiene nada que ver con que el hecho de que yo considere que eso tiene que ser para todos, porque si no, tú y yo no somos iguales ”, expresó.

Ricardo Morán no descarta tener más hijos

Pese a que el reconocido productor y conductor de Latina mantiene un proceso legal por la nacionalidad de sus dos hijos, ya que el sistema peruano obliga a que los menores deban tener una madre registrada. Sin embargo, Morán no descartó volver a tener alguno más y aseguró que con gusto volvería a encarar la lucha judicial que tiene en la actualidad.

Ricardo Morán disfrutó de un día familiar junto a sus dos gemelos. Foto: Instagram