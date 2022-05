Paloma de la Guaracha habría sido testigo de maltratos de Néstor hacia Flor: “La amenazó”

Erika Luz Palomino, mejor conocida como Paloma de la Guaracha retornó a su natal Perú tras haber residido varios meses en Europa. La figura de TV recibió una cálida bienvenida de parte de grandes amistades de la farándula en el aeropuerto, como Susy Díaz.

A propósito de la revelación de Susy Díaz sobre que Flor Polo llegó a saber de comprometedoras conversaciones entre Néstor Villanueva y una bailarina hace tres años, Erika Luz Palomino, confidente de Susy y Flor, concedió una entrevista a El Popular y afirmó que ella también estaba al tanto de dichos mensajes de texto.

En la conversación, Paloma de la Guaracha señaló que pudo presenciar maltrato por parte del cumbiambero a la hija de Augusto Polo Campos.

Flor no quería que Susy sepa que era violentada

Asimismo, reveló que, cuando ella le aconsejó a Flor comentarle a su madre que era víctima de violencia, ella se negó. “¿Sabías que Florcita sufría maltrato, como ella lo ha confirmado?”, fue la pregunta que le hicieron a Erika.

“Sí, y Flor (Polo) nunca le quiso decir a su mamá. Yo siempre le decía a Flor: ‘Dile a tu mamá, cuéntale’; y ella me decía: ‘No, no, no’. Susy nunca se enteró porque Flor no quería”, señaló la figura de televisión a El Popular.

Paloma de la Guaracha aconsejó a Flor Polo que cuente los maltratos que sufrió a su madre Susy Díaz. Foto: composición/GLR

‘Paloma’ cuenta maltratos de Néstor a Flor

Del mismo modo, Erika Luz Palomino aseguró haber sido testigo de violencia psicológica y humillaciones cometidas por Néstor Villanueva contra la hija de Susy Díaz.

“Cuando estuvieron viviendo conmigo aquí, en La Molina, y de ahí cuando estuvieron en Los Olivos —porque ahí tiene su departamento Flor— era un hombre un agresivo, un hombre muy vulgar con su boca, te maltrata. Flor preparaba la comida y decía: ‘Esta comida es un asco’. Así la maltrataba horrible, la maltrataba bien feo”, reveló.