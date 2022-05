Mozart La Para: “Comencé haciendo rap, pero hay que evolucionar con nuevos ritmos”

El destacado cantante urbano y rapero Erickson Rafael Fernández, mejor conocido como Mozart La Para, retoma con fuerza su carrera con “La sombra”, canción que lo regresa a sus raíces musicales. En solo unas semanas, el sencillo ya tiene más de un millón de visualizaciones en YouTube.

Ante esto, el dominicano está feliz con nueva su nueva compañía Cerro Music Group y con el disco que pronto lanzará, donde tiene colaboraciones con Nicky Jam, Gente de Zona y otros colegas urbanos.

Sobre regresar a sus orígenes con su estilo musical, Mozart La Para se sinceró y dijo que un artista tiene que estar en constante evolución para que el producto sea comercial y llegue a más público.

“En realidad lo fuerte para mí es improvisar. Yo comencé haciendo rap, lo que pasa es que después hay que evolucionar y hacer ritmos nuevos si uno quiere comercializar su producto. Yo hago rap, reguetón, salsa, he grabado bachata y merengue. Soy un artista, me gusta hacer música en general”, dijo en un comunicado.

El músico regresa a la escena musical tras un año de ausencia y explicó que se debió a ciertos cambios.

“Hubo un cambio personal y de compañía, me atrasé mucho en mi trabajo, pero ahora que estamos trabajando con Cerro Music se viene lo que la gente espera de mí. Ahora, vamos a trabajar en grande, vamos hacer conciertos masivos, en mayo sale el disco y habrá giras”, añadió.

Mozart La Para no descarta colaborar con artistas peruanos

Mozart La Para reconoció que no conoce el movimiento urbano en Perú, pero le encantaría colaborar con los máximos exponentes de nuestro país.

“Todavía no porque nunca he ido (a Perú), en República Dominicana lo urbano suena de aquí, lo boricua, lo de Colombia como Maluma, de Perú me falta empaparme más y así podríamos también hacer colaboraciones con artistas de allá”, señaló.

“Daddy Yankee es un ícono de la música urbana”

El dominicano también se pronunció sobre el retiro de Daddy Yankee, con quien trabajó y admira.