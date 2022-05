Mon Laferte celebra sus 39 años: “Pensé que a esta edad una ya se sentía adulta”

Mon Laferte se encuentra celebrando su cumpleaños número 39. La reconocida artista chilena, quien el último 10 de febrero se convirtió en madre de un niño, compartió un poco de cómo es ahora su vida con un bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Tu falta de querer” publicó una foto donde se la vio recién despierta y sacándose la leche. Además, el post estuvo acompañado de un mensaje donde admitía que no se siente del todo adulta.

“Feliz cumpleaños a mí en esta nueva versión que se levanta a las 4.00 a. m. a hacerse extracciones. Por cierto, cumplo 39 años. Pensé que a esta edad una ya se sentía adulta, pero me sigo sintiendo como una bebé”, escribió Mon Laferte este lunes 2 de mayo en su red social.

Mon Laferte celebra sus 39 años. Foto: Mon Laferte/Instagram

Mon Laferte comparte la primera foto con su bebé

Mon Laferte sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir la primera foto junto a su bebé el pasado 20 de febrero. La famosa artista publicó este tierno momento donde manifestaba su felicidad por ser madre.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7, así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”, posteó.

Mon Laferte menciona que ser mamá es muy demandante, pero le encanta. Foto: Instagram

Mon Laferte anuncia su retorno a los escenarios

Tras convertirse en madre primeriza, Mon Laferte anunció que volverá a los escenarios el próximo 22 de junio en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

“¿Me acompañan a mi primer concierto ahora que soy mamá?”, publicó la artista chilena.