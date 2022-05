Mario Irivarren revela que estudió Marketing tras ganar una beca en su trabajo

Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al reaparecer en el canal de YouTube de Christopher Gianotti donde respondió diversas preguntas sobre su vida personal y profesional. El exchico reality, quien ha estado en el ojo de la tormenta luego de que Vania Bludau dejara entrever que fue maltratada por su expareja, recordó cómo fue que estudió marketing.

El modelo comentó que su primer trabajo no fue en un restaurante de comida rápida, sino en el taller de costura de su vecino, ya que su papá no podía pagarle una carrera profesional.

“Mi primer trabajo fue en un taller de costura. Era menor de edad y es complicado conseguir trabajo formal. Había acabado el cole y no tenía ni un sol, mi papá no tenía para pagarme una carrera, intentó pagarme el instituto para postular a una universidad estatal, pero tampoco lo pudo pagar. (...) Le dije a mi vecino si podía darme chamba en su taller, cortando hilos” , relató.

Mario Irivarren trabajó cortando hilos en un talles de costura. Foto: captura YouTube.

¿Cómo estudió la carrera de marketing?

De acuerdo al emprendedor, gracias a que pudo ingresar a trabajar en el restaurante de comida rápida postuló al programa para ganar media beca en un reconocido instituto. “Yo me enteré que si trabajaba en el grupo Delosi, me iban a dar media beca en la Isil; y si yo sacaba un ponderado mayor a 16, tendría beca completa y dije: ‘ya, ahí apunto’”, mencionó.

Mario Irivarren ganó una beca gracias a su trabajo

Tras mucho esfuerzo y perseverancia, Mario Irivarren logró acceder a una beca completa, ya que su promedio se mantuvo por encima de lo solicitado. “Tuve que esperar hasta los 18 para postular y eso fue lo que hice cuando cumplí 18, me inscribí en la página, entré al KFC, esperé mis 6 meses que corresponden, me dieron mi beca, ingresé a la Isil. Mi primer promedio ponderado fue de 17, me dieron la beca completa y así estudiaba”, aseveró.