Brian Rullan lanza broma a Laura Spoya tras nacimiento de su hijo: “Se salvó que fue hombre”

Laura Spoya dio a luz a su segundo hijo el pasado 28 de abril y compartió esta buena noticia desde su cuenta oficial de Instagram. A esta celebración también se unió su pareja, el empresario mexicano Brian Rullan.

Desde sus redes sociales, el esposo de la exreina de belleza publicó las primeras fotos del nuevo integrante de su familia. Sin embargo, el post estuvo acompañado de una pequeña broma para la influencer, en el cual le aseguró que, si este segundo bebé no nacía varón, seguirían teniendo más hijos.

“No hay mejor forma de celebrar el día del niño. Nació mi hijo. Bienvenido al mundo mi bebé Tony. Así le dice Emilia así que le diré igual. Qué felicidad ver a la familia contenta y la forma que Emilia lo recibió. No tengo palabras para describir mi felicidad. Lo mejor del mundo”, escribió.

“Se salvó Lau que fue hombre jajaja. Si no hubiéramos tenido otro. Laura, te amo mi amor por ser tan fuerte y ser como eres. Soy el hombre más afortunado del mundo por haberte conocido y poder crear una familia contigo. Te amo con todo mi corazón”, añadió.

Brian Rullan lanza broma a Laura Spoya tras nacimiento de su hijo. Foto: Brian Rullan/Instagram

Laura Spoya se pronuncia tras dar a luz

La influencer Laura Spoya publicó un mensaje tras dar a luz, donde destacó lo maravilloso es que tener a su hijo en brazos. “Un poco ‘hinchadurri’, pero feliz con mis dos retoños. Ni todos los dolores de la operación pueden superar y opacar mi felicidad. Gracias a todos por sus mensajes”, escribió.

Laura Spoya se convirtió en madre por segunda vez este último jueves 28 de abril. Foto: Instagram

Laura Spoya se sometió a ligadura de trompas

Tras dar a luz, Laura Spoya reveló que se ligó las trompas, ya que no desea tener más hijos. “Les comento que aproveché la cesárea para ligarme. Fue una decisión mía completamente porque solo quería tener dos hijos. Si en un futuro me da la maternidad, me hago in vitro, no es el fin del mundo”, comentó.