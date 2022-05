Luego de más de un año de relación, Vania Bludau y Mario Irivarren terminaron abruptamente en situaciones que aún no han sido aclaradas por ninguno de los protagonistas. Por el contrario, tras este hecho, la modelo ha realizado algunas declaraciones donde ha dado entender que el final de su romance se dio porque el chico reality le habría agredido física y mentalmente en más de una ocasión.

Este tema fue abordado en la última edición de “América hoy”, por lo que cada una de sus conductoras emitió su respectiva opinión. En esa línea, Korina Rivadeneira sorprendió a la audiencia con sus revelaciones sobre lo que vio cuando fue a la ciudad de Colán donde estuvo junto a la pareja.

Korina Rivadeneira asegura que Mario Irivarren es de carácter fuerte y tosco

La venezolana indicó que no vio que Vania Bludau y Mario Irivarren tuvieran problemas en su relación. Sin embargo, la esposa de Mario Hart pareció respaldar a Vania, puesto que aseguró que las personas que conocen al chico reality saben de su carácter fuerte. Previamente, Korina aconsejó a la influencer a tomar medidas legales si es que efectivamente hubo algún tipo de agresión física o psicológica.

“ No vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, por allí uno que otro comentario que a mí no me gustaba, de parte de Mario. Todos los que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil, (es) tosco al hablar, él es muy directo. Y Vania es una persona muy sensible ”, señaló.

Brunella Horna le pide a Vania Bludau aclarar el fin de su relación con Mario Irivarren

Antes de que Korina Rivadeneira tome la palabra, Brunella Horna hizo lo propio y pidió que Vania Bludau revele las verdaderas razones de su ruptura con Mario Irivarren. La rubia señaló que ambas partes saldrían beneficiadas con el final de las especulaciones.

“Yo pienso que Vania tiene que aclarar el tema porque acá podemos especular muchas cosas y por ambas partes se tiene que aclarar”, precisó.