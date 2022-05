Janet Barboza a Vania Bludau tras acusaciones contra Mario: Si fue fuerte, haz la denuncia

Vania Bludau sigue dando que hablar tras anunciar públicamente su ruptura con Mario Irivarren. No obstante, la polémica continúa luego de las últimas revelaciones que hizo la modelo mediante sus historias de Instagram, en las que dio a entrever que hubo agresión dentro de esa relación.

Por ese motivo, el programa matutino “América hoy” comentó el tema con su invitada Korina Rivadeneira. Todo comenzó cuando la venezolana dijo que conversó con Vania al respecto para animarla a que tome medidas legales contra el ex chico reality en caso de que sean ciertas las especulaciones que circulan en redes sociales sobre el tema.

Asimismo, Janet Barboza dio su opinión al respecto y resaltó el consejo que le dio la actriz a su amiga. Por otro lado, indicó que, en caso de que haya ocurrido alguna agresión, lo mejor será denunciar este suceso. Advirtió, además, que debe detener las acusaciones si no hubo agresión alguna, pues se prestan a malentendidos.

“Es sabio y maduro lo que le ha dicho Korina Rivadeneira a Vania Bludau. ¿Qué es? Si ella siente que el comportamiento de Mario no fue normal, no fue correcto, y tienes para iniciar acciones legales, hazlo, haz la denuncia, o, si no, quédate callada”, comentó la conocida ‘Rulitos’.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

La ex chica reality estuvo en el programa de América TV para dar detalles del romance que hubo entre Vania Bludau y Mario Irivarren. La esposa de Mario Hart señaló no haber visto discusiones entre ellos, pero aseguró que el emprendedor siempre se ha caracterizado por tener carácter fuerte.

“No vi escenas de celos para nada; siempre estaban contentos. Por allí, uno que otro comentario que a mí no me gustaba de parte de Mario. Todos los que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil; (es) tosco al hablar, él es muy directo. Y Vania es una persona muy sensible”, detalló.

El mensaje de Vania Bludau

Mediante redes sociales, la influencer publicó un extenso mensaje para dejar en claro por qué terminó su relación con Mario. “No fue de mutuo acuerdo”, indicó en un principio. Además, respondió a todos los que critican su actitud después del rompimiento.

“Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y por qué que me llevó a tomar la decisión de terminar. ¿Que debería ir a terapia en vez de mandar a los demás? Créanme, estoy yendo para que no me vuelva a pasar lo que me pasó nunca más”, manifestó.