Flavia revela detalles de su encuentro con Luciana y ‘Pato’ en baby shower: “No nos saludamos”

La dupla del momento. Flavia Laos y Austin Palao se presentaron este 2 de mayo en “Amor y fuego” para conversar sobre cómo vienen sobrellevando su relación y sobre los proyectos que han realizado en conjunto, como ha sido el lanzamiento del tema musical “Estar contigo”.

Como era de esperarse, Gigi Mitre y Rodrigo González le preguntaron de todo a la influencer, incluyendo su polémico encuentro con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el baby shower de Majo Parodi.

Lejos de no querer declarar al respecto, Flavia Laos aseguró que contaría cómo trascendió el hecho, con todo y detalles. “Les voy a contar todo”, dijo la influencer.

Flavia Laos detalla encuentro con Luciana y Patricio

Flavia inició su relato señalando que, cuando recibió la invitación de su amiga Majo Parodi a su baby shower, ella, en un inicio, evaluó no ir para no incomodar a su expareja Patricio y a la actual enamorada de este, Luciana Fuster.

“Me llamó y me dijo: ‘Voy hacerlo primero de mujeres para que puedas venir y luego ya los chicos bajan con su novias’. Yo le dije: ‘Ok, pero por favor avísame para retirarme’”, explicó Flavia.

No obstante, la modelo comentó que hubo una descoordinación sobre el plan inicial de Majo Parodi y ‘Pato’ y Luciana bajaron antes de lo acordado. “Bajaron y ya no me podía ir. Entonces, esperé un ratito para que abran los regalos y de ahí me retiré, pero no nos saludamos”, aclaró la saliente de Austin Palao.

¿Cómo se conocieron Flavia Laos y Austin Palao?

Luego de haber lanzado su primer tema musical en conjunto, “Estar contigo”, Flavia Loas y Austin Palao recurrieron a sus redes sociales para hacer una transmisión en vivo con sus seguidores. Un usuario de redes sociales tuvo curiosidad sobre el inicio de su amistad. En un comienzo, la dupla no supo qué contestar, pero hicieron memoria y finalmente revelaron cómo se conocieron.