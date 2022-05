¿Qué fue de Carlos Thornton, el actor que apareció con Bárbara Cayo en un ampay de Magaly Medina?

A inicios de la década del 2000, Carlos Thornton y Bárbara Cayo protagonizaron las principales portadas de los diarios y su vínculo fue tema del momento tras el ampay que Magaly Medina emitió sobre ellos.

Como se recuerda, los actores fueron captados besándose cuando ambos estaban casados con otras personas. Este escándalo provocó el divorcio de la hermana mayor de Stephanie Cayo.

A casi 22 años de aquel ampay, los protagonistas volvieron a recibir notoriedad, sobre todo la cantante, quien hace poco habló sobre los últimos casos de infidelidad en la farándula peruana. Sin embargo, quien se ha mantenido en silencio es Carlos Thornton.

En esta nota, te contamos qué fue de este actor peruano y a qué se dedica actualmente

¿Qué fue de Carlos Thornton tras su ampay con Bárbara Cayo?

Tras las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina en aquella época, el actor se mostró sumamente arrepentido por todo el dolor causado. Carlos Thorton, de 51 años, se mantuvo activo en el mundo de la televisión, cine y teatro hasta el 2015. Trabajó en recordadas producciones como “Gorrión”, “Torbellino”, “Boulevard torbellino”, “Girasoles para Lucía”, “Besos robados” y “Luciana y Nicolás”.

El intérprete peruano aún trabaja como actor. En su último post de Instagram de marzo, anunció que se venían novedades. “Vamos con todo. Apostando por algo nuevo. Ya casi todo terminado. Dando últimos detalles”, escribió Carlos.

Asimismo, él se desempeña como fotógrafo personal y presentador de ceremonias. Y está casado con Claudia de la Puente.

¿Qué fue de Carlos Thorton tras su ampay con Bárbara Cayo? Foto: Carlos Thorton/Instagram

El día que Carlos Thornton sobrevivió a un infarto

En 2018, Carlos Thornton dio una entrevista a “Reporte semanal” y contó los momentos de angustia tras sufrir un infarto mientras manejaba su auto en compañía de su hijo.

“Paré en el semáforo y puse neutro. Miré a mi hijo y sentí un dolor inmenso en el pecho... me pegué al timón y ahí me quedé, eso es lo último que recuerdo de mi infarto . Dentro de mí, veía un puntito blanco y escuchaba la voz de mi hijo que me decía: ‘¡Papá, avanza!, ¡Papá!’ Y ese último grito es el que a mí me incorpora”, contó el actor. Además, señaló que no sabe cómo llegó a la clínica, donde lo operaron de emergencia.

Carlos Thornton y su incursión en la política

A inicios de marzo del 2018, Carlos Thorton anunció su candidatura a la alcaldía de San Isidro por el partido Unión por el Perú. “Estoy preparándome y escuchando al vecino que está alrededor mío en las caminatas y cuando salgo a la calle”, dijo en entrevista con Milagros Leiva en ATV+.