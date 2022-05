Anitta, Bad Bunny y otras estrellas latinas que deslumbraron en la alfombra del Met Gala 2022

Bad Bunny, Maluma, Anitta y otras estrellas latinas lucieron sus mejores atuendos en el Met Gala 2022 realizado en Nueva York, Estados Unidos, el lunes 2 de mayo. El evento considerado como la fiesta de la moda tuvo como temática ‘In América: an anthology of fashion’, la cual es la continuación de lo visto en el 2021, ‘In América: a lexicon of fashion’.

Por ende, el selecto grupo de invitados tuvo que cumplir con un código de vestimenta que estaba enfocado con el ‘gilded glamour’ o ‘época dorada’ de Estados Unidos, donde la clase alta solía portar vestuarios costosos.

¿Quiénes fueron los latinos en el Met Gala 2022?

En esta ocasión, las estrellas latinas no fueron ajenas al importante evento, con el cual se dio inicio la exposición de moda anual del museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Aquí un recuento de las artistas que sorprendieron con su paso por la red carpet del Met Gala 2022.

J Balvin

El cantante de género urbano lució un smoking clásico de color negro, camisa blanca y zapatos charol. Asimismo, su vestuario estuvo acompañado de un bastón como accesorio.

J Balvin lució un bastón como accesorio en la red carpet. Foto: Hugo Gloss/Instagram

Camila Cabello

La artista, quien tiene raíces cubanas y mexicanas por parte de su madre y padre respectivamente, asistió con un deslumbrante vestido hecho con materiales reciclados.

Camila Cabello sorprendió con su vestido con materiales reciclados. Foto: Met Gala/Instagram.

Bad Bunny

El intérprete de “Callaíta’ portó un traje de la marca Burberry de lana y lino, con mangas abullonadas y una falda reconstruida desmontable. Además, lució unos zapatos neutros estilo derby.

Bad Bunny portó un traje de lino y lana. Foto: Met Gala/Instagram.

Anitta

La brasileña no se quedó atrás y optó por un elegante vestido de color morado con los hombros al descubierto. El vestuario de la artista estuvo acompañado de un collar de perlas.

Anitta lució un lujoso vestido de la marca Moschino. Foto: Moschino/Instagram.

Eiza González

La actriz mexicana asistió a la red carpet del Met Gala 2022 con un vestido blanco, de plumas, corte sirena y con un profundo escote.