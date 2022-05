Samuel Suárez emocionado por la boda de su hermana: “Es una sensación inexplicable”

Mediante sus historias de Instagram, Samuel Suárez compartió con todos sus seguidores imágenes de la íntima boda de su hermana el último 30 de abril. El creador de “Instarándula” se mostró conmovido por esta importante celebración que pasó al lado de sus familiares y seres queridos.

El comunicador indicó que ya sabe lo que se siente que un conocido tenga que subir al altar para unir su vida en matrimonio con la persona que ama por el resto de sus días. “Yo ya entiendo todo lo que deben pasar los hermanos y la familia al ver a un ser querido subirse al altar”, señaló.

Emocionado por el casamiento de su hermana

El exreportero expresó que el momento en el que vio a su hermana acercándose al altar fue muy emotivo para él, pues compartieron demasiado tiempo juntos cuando eran pequeños y ahora le es difícil aceptar que ella ha crecido y que ahora permanecerá todos los días de su vida con su esposo.

“Ayer yo vi a mi hermana y estaba normal, pero cuando pasaba y la veía subía al altar, no les miento, se me caían las lágrimas, porque es una sensación inexplicable, porque con ella me peleaba por el control de chiquito y tuve las peores peleas y todos los momentos bonitos, y verla en este momento tan importante, fue guau”, detalló.

Fueron lágrimas de alegría

Por otro lado, aclaró que se siente muy feliz por la boda de su hermana, pero que es inevitable no ponerse sensible al recordar que ella ya no estará con él, ya que iniciará su vida de casada. “Bueno, estoy muy contento y no puedo dejar de llorar porque cada vez que recuerdo, se me parte el alma , porque aunque no lo creas, se te va un familiar a ser feliz, lejos de casa”, manifestó.