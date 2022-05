Pamela Franco sobre las críticas contra Christian Domínguez: “Es el precio que le toca pagar”

Nada le afecta. Pamela Franco asegura estar pasando por la mejor etapa de su relación con Christian Domínguez, con quien espera muy pronto pasar a la fila de los casados. La cumbiambera revela que no hay nada que perturbe su historia de amor con el padre de su hija, pues todas las personas han cometido errores.

Asimismo, la integrante de Puro Sentimiento sabe cómo manejar los cuestionamientos por ser la pareja del cantante, ya que es un personaje mediático y criticado por sus infidelidades. Ante ello, expresó que el colaborador de “América hoy” debe afrontar las consecuencias de sus actos.

“Mira, soy muy clara y siempre le digo a Christian: ‘Ya las cosas están hechas y a la gente se le calla con hechos. Tú tienes que preocuparte en ser una buena persona, buen padre, buena pareja y la gente con el tiempo se dará cuenta de tu cambio’ (...) Hablan de Christian porque es mediático, pero todos tenemos una historia. Ese es el precio que le toca pagar. Yo, como su pareja, tengo que saber manejarlo” , contó para Trome.

Cantante asegura conocer la contraseña de Christian Domínguez

En entrevista con “Estás en todas”, del 30 de abril, Pamela Franco mencionó que tiene acceso al celular del cumbiambero. Sin embargo, recalcó que no suele revisar las conversaciones del músico. “Sí, la sé (contraseña), pero la verdad yo no me gasto revisando. Cuando uno hace algo no necesitas revisar, así nomás se te viene (la información)”, explicó. Tras ello, tomó el teléfono de su pareja y los desbloqueó frente a cámaras.

Pamela Franco elogia a Christian Domínguez como actor

La reportera del programa de ‘Choca’ Mandros le preguntó a Pamela Franco lo siguiente: “Si Christian no hubiera sido cantante, ¿qué crees que hubiera sido?”, consultó. De inmediato, la líder de Puro Sentimiento respondió sobre la profesión que habría elegido Christian Domínguez. “Él también ha actuado, él todo ha hecho, hasta repartidor de chifa. Creo que se hubiera dedicado netamente a actuar. Le sale bien, sobre todo cuando llora”, comentó.