Pamela Franco sobre casarse con Christian Domínguez: “Es el sueño de los dos”

¡Pronto llegarán al altar! Pamela Franco expresó su emoción porque su boda con el cantante Christian Domínguez está cada vez más cerca de poder concretarse, debido a que los trámites del divorcio de su prometido con su expareja Tania Ríos están muy avanzados.

Pamela Franco se casará pronto con Christian Domínguez

La líder de “Puro sentimiento” brindó algunos detalles de la formalización de su relación con Christian Domínguez, luego de su divorcio: “Sí, lo hemos conversado. Ojalá que se dé porque tenemos planes y queremos casarnos. No solo por nosotros, sino por mi hija, por toda la familia. Queremos formalizar algo bonito, estamos positivos y esperamos que las fechas se cumplan ”.

La pareja descarta tener segundo hijo. Foto: Pamela Franco/Instagram

Cuando le mencionaron que el empresario también estaba muy entusiasmado, indicó que “es el sueño de los dos como pareja”. “ Aunque solo sería firmar papeles porque tenemos un hermoso hogar, con una linda hija y somos bendecidos por Dios ”, agregó. Sobre la fecha exacta del evento, señaló: “ No tengo la menor idea, vamos a planificar, aunque la idea nuestra es hacer algo sencillo e íntimo, nada grande. De repente si nos alocamos y se puede... Quizá le damos la sorpresa a todos ”.

Finalmente, la bailarina Pamela Franco descartó al posibilidad de darle un hermano a su hija: “Un segundo hijo tendría que esperar. Tenemos sueños que queremos alcanzar como familia. Aparte, Cataleya recién tiene un año y un mes, y deseamos recuperar el tiempo como pareja, tenemos tanto por vivir”, comentó.

Pamela Franco defiende de críticas a Christian Domínguez

Luego de que el ampay de Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez remeciera la farándula peruana el pasado 19 de abril, muchos personajes ligados a la televisión salieron a dar su postura de los hechos y uno de ellos fue Christian Domínguez; sin embargo, se criticó bastante el hecho de que el cantante hablara sobre el tema por todo su pasado personal.

Ante ello, la cantante Pamela Franco salió a defenderlo de todos sus detractores. “Creo que nadie puede señalar a nadie por más que esté en televisión. No somos perfectos, mucho cuidado a la hora de señalar y juzgar. Lamentablemente por un error que lo han cometido no solo gente pública, sino común, siempre se van contra él, no lo sueltan ”, declaró.