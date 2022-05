¡De no creer! Óscar Gayoso fue uno de los artistas más recordados de las épocas de los 2000. ¿Quién no se acuerda de los esperados programas de humor que daban los sábados por las noches como “Risas y salsa” o “Recargados de risa”?

A continuación te contaremos qué fue de la vida del personaje que interpretó por mucho años al periodista Jaime Bayly con su imitación como ‘Jaimito Baby’, cómo es que afrontó el cáncer a los ganglios y la forma en que tuvo que negar que había fallecido tras fuertes rumores.

Trayectoria de Óscar Gayoso

El comediante Óscar Gayoso inició su carrera artística en el programa “Risas y salsa”, pero cuando acabó, continuó en “Recargados de risa” con personajes protagónicos y secundarios. En el año 2009 finiquitó su contrato y se animó a incursionar en el mundo de la conducción de un espacio televisivo con el mismo enfoque llamado “Súper humor”, que se emitía por Global TV.

Dicha producción no duró mucho tiempo al aire y después no se supo más de él. En el 2014 volvió a salir en portadas de varios medios de comunicación, pero no por algún trabajo, sino por su salud. El actor confesó en televisión nacional que, a pesar de la vida sana que llevaba, estaba sufriendo de cáncer a los ganglios y explicó cómo dicha enfermedad lo cambió por completo.

Ese mismo año, inició el rumor que el cómico Óscar Gayoso había muerto, pero él mismo salió a desmentir la situación y el asunto quedó aclarado.

Imitación de Óscar Gayoso a Jaime Bayly

Jaime Bayly siempre fue un personaje muy polémico en la televisión peruana por el contenido que emitía su programa, sus declaraciones y mucho más. El actor Óscar Gayoso fue encargado de darle vida al doble del también escritor y lo hizo de la manera más profesional posible, pues fue uno de los sketchs por los que será recordado en su carrera artística.

En una oportunidad, el programa “Enemigos Públicos” que se transmitía por el canal de Panamericana Televisión presentó al actor Óscar Gayoso imitando a ‘Jaimito Baby’. Lo que más llamó la atención es que el cómico acabó besándose con el conductor, hecho que causó mucho revuelo y fue muy comentado.

¿Qué fue de la vida de Óscar Gayoso?

El actor cómico es muy recordado por sus papeles en “Recargados de risa”; sin embargo, por el año 2009, el gerente de Relaciones Públicas de América TV aseguró que el artista no contaba con un contrato por tiempo prolongado debido a su indisciplina. El hecho fue cuestionado por Óscar Gayoso, quien negó que haya tenido algún problema fuerte que lo califique de tal forma.

Luego de su repentina salida del canal 13, en ese entonces, el artista participó del reality de baile de Magaly Medina llamado El gran chongo, donde protagonizó intensos momentos como cuando besó en la boca a la modelo Shirley Arica.

Tiempo después, siguió siendo caserito de los programas de espectáculos como el de “Magaly TV” por sus ampays, pero de ahí no se supo más. En la actualidad, es muy poco lo que se sabe del personaje al punto de no contar ni siquiera con redes sociales por donde se pueda seguir sus pasos o enterarnos un poco más de su día a día.