Natalia Salas dedica romántico mensaje a su pareja tras cumplir 5 años de relación

Natalia Salas no pudo ocultar más su felicidad y compartió un romántico post para su pareja Sergio Coloma. La actriz, que estuvo alejada por mucho tiempo de las obras teatrales, aseguró que el padre de su hijo llegó en uno de los momentos más complicados de su vida y gracias a él pudo conocer que el amor verdadero existe.

“Media década. Decir que te amo queda corto. Tú llegaste a salvarme. A demostrarme que el amor bonito y completo existe. Al hacerme ver que el mundo es un lugar hermoso, donde se puede solo ser feliz y sonreír a diario”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, elogió su responsabilidad como papá. “Gracias por decidir pasar tu vida al lado mío. Eres el hombre más maravilloso que conozco y me siento muy afortunada de tenerte como compañero y aún más de que mi hijito tenga un papá genial. Te amo infinito. Feliz quinto aniversario mi @chejocoloma. Por más risas, viajes, piruetas, días, noches, abrazos, sueños cumplidos, complicidades, retos y vino”, finalizó.

Natalia Salas gritó su amor por Sergio Coloma. Foto: Natali Salas/Instagram.

Actriz decidió dejar de dar de lactar a su hijo

Luego de anunciar que se prepara para regresar a la actuación junto a Yiddá Eslava y Julián Zucchi, Natalia Salas contó que es momento de dar paso al destete respetuoso de su bebé. “Creo que ya llegó el momento del destete para mí. Me muero de pena. Yo lo disfruto muchísimo y sé que Leandro más. Solo de pensarlo me he puesto a llorar, pero siento que es algo que no lo ayuda a descansar. Al contrario, por trabajo estoy muy poco (...) Igual, me estoy preparando psicológicamente porque en abril empiezo el teatro y en mayo tengo doble función. O sea, no voy a estar de martes a domingo en la noche”, relató.

Natalia Salas asegura que nunca abandonaría a sus mascotas

La exconductora de “América hoy” demostró su amor y respeto a sus mascotas, pues son miembros importantes en su familia. “Cuando decidió adoptar a Tumi (hace nueve años) sabía que era para toda la vida. Tupac de 8 años, el Cholo de 7 y Pocoño de 6 años, son los hermanos peludos de nuestro Leandro”, mencionó. “La familia es para siempre y estos gordos peludos son parte de la mía. No hay por qué abandonar a una mascota por la llegada de un bebé”, añadió.