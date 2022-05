Magaly Medina contó todo acerca del segundo ampay de Bárbara Cayo que nunca salió a la luz. Recordó anécdotas que sucedieron, luego de aceptar el pedido de la actriz, quien le suplicó no emitir dicho video. La conductora habló de un episodio que ella vivió con la joven.

En “JB en ATV”, reveló que fue agredida verbalmente en un restaurante. La señaló de vulgar y precisó que, a partir de ese momento, le declaró la guerra. También explicó cómo sucedieron los hechos.

Bárbara Cayo rogó a Magaly Medina no emitir ampay para no perder a sus hijos. Foto: composición/LR

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay. Entonces, le contesté y me dijo: ‘ Mira que si tú sacas ese ampay, mi esposo me va a quitar a mis hijas’ ”, dijo la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Magaly recuerda agresión de Bárbara Cayo

La comunicadora agregó que está arrepentida de no lanzar en televisión nacional el video.

“Le dije: ‘Mira, Bárbara, tus circunstancias son difíciles. Te entiendo y no lo voy a hacer’. Me he arrepentido toda mi vida, porque la mujer esta me ha hecho una guerra total”, añadió en su discurso.

Se acordó que una vez estaba en un local de comida y Bárbara Cayo la buscó para agredirla verbalmente. “ Me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar ”, expresó Medina.

Explica por qué ya no quiere hablar con ampayados

El elenco de “JB en ATV” se mostró atónito al escuchar la revelación de Magaly, durante el sketch. Luego, habló sobre el reciente ampay a Aldo Miyashiro y por qué evita que los protagonistas de sus videos se comuniquen con ella.

“No hablo con mis ampayados. A mí me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo —me dijeron dos personas—, antes que salga el ampay, cuando salió la promoción, y no acepté”, finalizó la ‘Urraca’.