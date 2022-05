Magaly Medina se presentó en el set de “JB en ATV” y causó revuelo al comentar que Bárbara Cayo le suplicó no publicar su segundo ampay porque Lucho Rovegno le impediría ver a sus hijas. También mencionó al ampay de la actriz con Carlos Thorton, una situación que dio que hablar en la farándula de antaño.

Bárbara Cayo considera que Magaly Medina no debería estar en la televisión porque, luego de destapar esta infidelidad, le truncó la vida. “No solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio. Y si queremos hablar de eso, pues personas como ella no deberían existir. Así de simple. Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”, dijo en una entrevista con la revista Cosas.

Ampay de Bárbara Cayo y Carlos Thorton

Bárbara Cayo y Carlos Thorson estuvieron en medio de una situación comprometedora cuando la artista aún estaba casada, es por eso que, luego del ampay en el programa de Magaly Medina, la actriz tuvo que terminar con ese matrimonio.

“A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía otro ampay, después de Thorton, de ella chapando con un pata. Yo no quería hablar con ella y al final habló con todo el mundo y me convencieron que hable con ella porque la mujer estaba desesperada, lloraba y lloraba y le contesté porque finalmente es una mujer madre y se había separado del primer marido por culpa del primer ampay ”, señaló la conductora de TV.

Carlos Thorton se arrepintió

Ambos fueron captados por las cámaras de la ‘Urraca’; sin embargo, ella asegura que no son sus investigadores quienes buscan este tipo de contenido para el programa, sino es el público el que llama al ‘chismefono’ para revelar dónde se encuentran estos romances clandestinos.

Posterior al video emitido en el programa de ATV, Carlos Thorton se presentó en diferentes medios de comunicación y afirmó que se sentía muy arrepentido de esa situación amorosa con Bárbara Cayo.

“Yo cometí el error de estar en ese sitio y de hacer lo que hice. Sufrí como no debes tener una idea. Sufrí cualquier cantidad. La pasé muy mal, pero mal”, dijo en una entrevista para “Dia D”.