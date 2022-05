Magaly Medina difundió imágenes de Bárbara Cayo con Carlos Thorton dándose besos a inicios de la década de los 2000. En ese entonces, ella se encontraba casada y su matrimonio se terminó tras exponer públicamente una infidelidad.

Ahora, en recientes declaraciones, la conductora reveló sobre la existencia de un nuevo ampay que no emitió en televisión nacional. La figura de ATV contó en su visita a “JB en ATV” por qué no lo hizo.

“Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club, luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata ”, dijo la comunicadora.

Bárbara Cayo le rogó para que no salga ampay

Relató que Bárbara Cayo quiso hablar con ella, pero se rehusaba a hacerlo. Sin embargo, finalmente la actriz la convenció. En la charla que tuvieron, le pidió que no presentara el ampay porque perjudicaría a su familia.

“Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre”, dijo Medina.

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: ‘Mira que si tú sacas ese ampay, mi esposo me va a quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico’”, relató Magaly.

Magaly se arrepiente de no emitir ampay

Magaly Medina dijo, además, que se arrepentirá siempre de no haber difundido dicho ampay. Tras el hecho, la mayor de las Cayo le hizo la vida imposible.

“Le dije: ‘Mira, Bárbara, tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy a hacer’. Pero me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total”, comentó.

Recordó también cuando se encontró con ella en un restaurante y le armó un escándalo. “Se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, expresó.