Magaly confiesa por qué no sacó ampay de Bárbara Cayo: “Por eso no hablo con mis ampayados”

¡Le pagaron mal! Magaly Medina es una conductora de espectáculos que se ha caracterizado por sus polémicos destapes de diversos personajes de la farándula. Por ello, muchos la acusan de ser una persona insensible y ‘sin corazón’; sin embargo, lo que no saben es la razón por la que decidió no sacar al aire a uno de sus ampayados.

El ampay que le hizo a Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Mendez el último 19 de abril causó gran conmoción en nuestro país, por todo lo que involucraban dichas imágenes y las relaciones que, al parecer, acabaron por los videos e información expuesta.

Magaly Medina confiesa que decidió no transmitir un ampay de Bárbara Cayo

Ante la sorpresa de muchos, la presentadora de televisión Magaly Medina no solo confesó que Aldo Miyashiro intentó comunicarse con ella, aparentemente, para pedirle que no difunda el video comprometedor sobre él, sino también cómo fue la vez que mostró ‘su corazoncito’ y decidió no publicar un ampay de la actriz Bárbara Cayo.

“Por eso no hablo con mis ampayados (...) Ya una vez lo hice. A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía uno más. Voy a contarlo. Lo que pasa es que teníamos un video después de Thorton. Luego teníamos otro ampay de ella y me llama. Yo no quería hablar con ella porque íbamos a sacar las imágenes, pero acabé hablando con todo el mundo y me convencieron de hablarle porque estaba desesperada y lloraba y lloraba. L e contesté, porque es una mujer que es madre y ya se había separado de su primer marido por culpa del primer ampay. Le contesté y me dijo: ‘Mira, si tú sacas ese ampay mi exesposo me va a quitar a mis hijas, por favor, te lo ruego, te lo suplico’. Entonces, dije ok. Nunca antes lo había hecho, porque los investigadores se molestan conmigo cuando les pido algo así, porque es su trabajo. Entonces, es como faltarles el respeto”, detalló la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

Asimismo, la también influencer Magaly Medina continuó diciendo que la entendió y le pidió que sea la única vez que hacía eso; no obstante, aclaró que se ha arrepentido toda su vida por el hecho de no haber sacado dichas imágenes.

¿Por qué se arrepintió Magaly Medina de no lanzar el ampay de Bárbara Cayo?

Es de conocimiento público la mala relación que tienen Magaly Medina y la artista Bárbara Cayo por lo expuesto líneas arriba y muchos otros escándalos más; sin embargo, no se sabía nada sobre la revelación de la conductora.