Magaly Medina afronta a Carlos Vílchez por no ampayarlo: “Tenías tu hotel Britania”

¡Lo sabía todo! Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al contar varios secretos nunca antes dichos sobre los ampays que salieron en sus programas durante sus más de 20 años de trayectoria en televisión y los que no vieron la luz por acuerdos internos.

Todo esto se dio en su visita a la escuelita de “JB en ATV”, donde estaba uno de los personajes icónicos de la farándula que hasta el momento no ha sido expuesto en sus reportajes: Carlos Vílchez. Eso ha permitido que el cómico se burle de los periodistas que trabajan con la popular ‘Urraca’ al no captarlo en ninguna actitud comprometedora.

Magaly Medina y Carlos Vílchez se ven las caras

Magaly Medina confesó que, a pesar de las burlas de Carlos Vílchez, siempre lo ha tenido bien mapeado y conoce sus movimientos, pero no tiene nada concreto porque siempre supo salir por las puertas traseras de los lugares en los que lo iban a ampayar.

“El día que yo te ampaye te voy a callar la boca. Siempre has dicho que eres el único que no he podido ampayar. Una cosa es que no te haya logrado captar, pero otra cosa es que sí sabía lo que hacías. Lo que pasa es que no lo podía contar porque no tenía pruebas (...) Yo sabía, pero como soy una periodista que sigue sus protocolos no podía sacar algo sin pruebas, pero sí conocía con quién andabas, dónde andabas ja, ja, ja. Si conocía todos tus lugares. Tú también tenías tu Britania ”, aseguró la conductora, lo que generó la risa de todos en el set.

Magaly Medina pide a los hoteles llamarla para contar infidencias

La influencer Magaly Medina siguió bromeando con las imágenes que presentó sobre Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez, debido a todo el revuelo que esta noticia ha causado.