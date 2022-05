Jazmín Pinedo cuenta por qué ya no sube fotos con Gino Assereto: “Especulan innecesariamente”

Jazmín Pinedo, quien hace poco fue vinculada con Ignacio Baladán, pese a demostrar que entre ambos existe una gran amistad, ha mencionado la relación cordial que lleva con Gino Assereto, padre de su hija. Esta vez, llamó la atención de sus seguidores al contar por qué ya no sube fotos con el chico reality.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exconductora respondió algunas dudas de sus seguidores, quienes le consultaron si se lleva bien con Assereto, por lo que la popular ‘Chinita’ contestó con un contundente comentario. “Jazmín, antes solíamos verte más con el papá de tu niña, ¿qué pasó?”, preguntó un cibernauta.

“Ya no subimos nada, cuando nos mostramos juntos o nos bromeamos parecen no entender que nos llevamos bien y especulan innecesariamente . Lo veo siempre”, escribió la influencer en las historias de la red social.

Jazmín Pinedo contesta las dudas de sus seguidores. Foto: Jazmín Pinedo/Instagram

Modelo molesta con “Amor y fuego” por ‘ampay’

Jazmín Pinedo se pronunció a través de sus redes sociales para arremeter contra el programa de ‘Peluchín’, quien emitió unas imágenes de la ex chica reality junto con Ignacio Baladán. En esta ocasión, ella aseguró no haber dado permiso para que ‘ingresen’ a su departamento. “No autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente. Respeto su labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, precisó.

Jazmín Pinedo furiosa por invasión a su privacidad. Foto: captura Instagram

Jazmín Pinedo revela que Gino Assereto ve a su hija todos los días

La influencer contestó una de las preguntas de sus seguidoras: “¡Hola! ¿Khaleesi tiene días que se queda con su papá? ¿O siempre que lo ve es en tu casa?”. Ante ello, Jazmín Pinedo resaltó la buena relación que existe entre el popular ‘Tiburón’ y su pequeña. “No, Gino y Khalee se ven siempre, casi todos los días. Pueden estar en mi casa o en la suya y también hay fines de semana que se va con él. Pueden verse cuando quieran”, puntualizó.