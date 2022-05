Gala Brie: “Como mujer y artista latinoamericana es difícil avanzar sin hacer música urbana”

Cuando empezó la pandemia, Gala Brie se preguntó qué podía hacer con la música en estos tiempos complicados. Ante esto, la cantautora encontró inspiración en algunos clásicos del rock peruano.

Es así que la joven artista se enfocó en realizar un EP, el cual será lanzado oficialmente este año a fines de mayo, con canciones que fueron un boom en su época y que, hasta el día de hoy, se siguen escuchando.

Gala Brie conversó con La República por este nuevo proyecto, del cual se han desprendido “Qué difícil es amar” de Diego Bertie y “Mujer noche” de Mar de Copas, y dejó en claro que será fiel a su estilo, pues no se acomoda a la moda de la música urbana.

- ¿Cómo así te animaste a hacer una nueva versión de estos clásicos temas?

Desde la pandemia estaba pensando en hacer covers, porque me encontré en un momento de incertidumbre por todo lo que estaba pasando. No quise dejar de hacer música y opté por esto. Primero pensé en la canción “Qué difícil que es amar” y le escribí a Diego Bertie. El me dijo: ‘Sí, hagámoslo”. En el camino dije ‘¿por qué no hacer otro y colocar las canciones dentro de un proyecto?’, y entramos con “Mujer noche”. Más que nada para rendirle tributo a las canciones que me han gustado siempre.

Gala Brie buscó inspiración en los clásicos de la música peruana. Foto: Johanna Assen

- ¿Buscaste inspiración en estas canciones?

Estaba muy triste con todo lo que pasaba, pero no quería dejar de hacer música. Había tantas cosas sucediendo y me pregunté ‘¿de qué voy a escribir?’ Sería extraño hablar de amor o desamor alrededor de todo lo que estaba pasando políticamente en el país, y luego con la COVID-19. Finalmente salió y ha sido un viaje maravilloso hacer estas canciones tan emblemáticas.

- ¿Qué te ha dicho Mar de Copas sobre esta nueva versión?

¡Están muy felices! Les gustó la versión. Para grabar y colgar las canciones en plataformas he tenido que mostrárselas y firmar un acuerdo para que me puedan prestar por un periodo la canción e interpretarla.

- ¿Antes de realizar este EP de covers tuviste dudas por las críticas?

Sí, el público en Perú puede llegar a ser muy duro. De hecho, lo que pensé es que tenía que hacer el cover lo más pegado en la estructura. Quería darle mi toque, pero no quería que cambie demasiado, para que la gente la identifique con la canción original, darle un toque fresco.

- Llevas años en la industria musical, ¿qué ha sido para ti lo más complicado que has vivido como cantante mujer?

La etapa más dura al ponerme en frente del escenario y cantar mi verdad ha sido cuando estaba en la banda Las amigas de nadie. Nos abucheaban y hacían preguntas incómodas en las entrevistas. Nos gritaban que nos bajemos de los escenarios, nos decían que no podíamos hacer música porque éramos mujeres. Todas esas cosas ya las viví. Ahora siento que estoy en un lugar en el que la gente que conoce mi música la respeta y la que gente que no, también. Es algo que he conseguido con mucho trabajo y con constancia dentro de mi rubro. Lo que considero difícil es avanzar en la carrera musical como mujer y artista latinoamericana sin hacer música urbana.

Es algo complicado ahora, porque con lo urbano se está moviendo todo. Es chévere, pero no es lo único que se hace. Como artista me considero camaleónica, ya que puedo ofrecer música movida, latina. Quisiera hablar de Rosalía, esta mujer ha abierto un camino y eso va a hacer que las cosas cambien, y creo que hemos presenciado lo mismo que cuando recién salió Madonna, Michael Jackson o David Bowie. Ese es el nivel de punto de quiebre y me parece bravazo vivir eso ahora. Siento que el mercado musical va a respetar mucho a las mujeres que hacen su propia música.

- ¿Ves a Rosalía como un referente?

No, porque me parece que su ruta es otra. La mía es, por decirlo de alguna manera, latinoamericana. Mi inspiración está más pegada a lo que sucede en la sociedad sudamericana, soy peruana y también soy brasileña, estoy muy pendiente y preocupada con lo que pasa por acá y quiero contribuir para mejorar, y no solamente entretener sin que la gente se cuestione si está haciendo bien las cosas o no.